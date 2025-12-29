Madre e hija mueren por presunta intoxicación tras la cena de Navidad; pueblo se declara en luto

Una madre y su hija de quince años fallecieron el pasado 25 de diciembre en la región de Molise, Italia, tras sufrir una intoxicación alimentaria aguda presuntamente originada durante la cena de Navidad.

El suceso, ocurrido en el municipio de Pietracatella, ha provocado la apertura de una investigación judicial y sanitaria debido a la rapidez con la que las víctimas desarrollaron una insuficiencia multiorgánica fulminante.

Afectados tras la cena de Navidad

Según los reportes de la cadena pública Radiotelevisione Italiana (RAI), las víctimas presentaron síntomas graves menos de 24 horas después del banquete familiar.

Los médicos del hospital Cardarelli de Campobasso informaron que ambas sufrieron una hepatitis aguda que derivó rápidamente en el fallo de diversos órganos. Se trata de un proceso calificado por los especialistas como “insólito”, por su velocidad y agresividad.

El padre de la menor y exalcalde de la localidad, Gianni Di Vita, se encuentra actualmente ingresado en estado grave en el hospital Spallanzani de Roma. Por su parte, la otra hija del matrimonio, mayor de edad, permanece estable y en observación.

Las primeras indagaciones sugieren que ella no consumió los mismos alimentos sospechosos o no participó íntegramente en el banquete, lo que habría evitado el desarrollo de la sintomatología letal.

Investigación técnica y decomiso de alimentos

Las autoridades sanitarias trabajan sobre la hipótesis de una intoxicación por el consumo de pescado, setas u otros productos perecederos en mal estado. Como medida inmediata, la justicia ordenó la realización de las autopsias correspondientes y el decomiso de los restos de comida hallados en la vivienda familiar para su análisis en laboratorio. Estos estudios buscan identificar la toxina o bacteria específica responsable del fallecimiento.

El proceso investigativo también abarca la respuesta médica inicial recibida por la familia, ante las críticas surgidas entre los residentes locales sobre la atención hospitalaria.

La comunidad de poco más de 1.000 habitantes ha seguido de cerca el caso. Mientras el ayuntamiento coordina con las autoridades regionales para esclarecer si existió algún fallo en los protocolos de emergencia.

Impacto en la comunidad de Pietracatella

Ante la tragedia, el Ayuntamiento de Pietracatella ha suspendido todos los eventos por Navidad y fin de año programados en señal de duelo oficial. El sentimiento de consternación se ha extendido por toda la región de Molise, donde la familia Di Vita es ampliamente conocida por la trayectoria pública del padre como asesor fiscal y exfuncionario municipal.

A través de canales oficiales como Facebook, el gobierno local expresó: “El pueblo entero está con vosotros”, reflejando el apoyo de los vecinos.

La prioridad de las autoridades locales es ahora brindar acompañamiento psicológico a los allegados, mientras se esperan los resultados definitivos de la investigación forense.