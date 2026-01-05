Maduro comparecerá el lunes a mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes 5 de enero de 2026 a las 12h00 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ubicado en la calle Pearl 500, sala 26A, bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein.

La audiencia forma parte del caso “Estados Unidos contra Maduro Moros”, donde se le acusa de conspiración narco-terrorista, entre otros delitos, tras su arresto en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses el sábado de madrugada.

Esta acción responde a un pliego de cargos emitido bajo el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos, motivado por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico y posesión de armas.

Maduro fue apresado en una incursión militar en la capital venezolana y trasladado inicialmente al buque de guerra estadounidense ‘USS Iwo Jima’.

Posteriormente, fue llevado a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y, finalmente, al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde permanece bajo custodia.

Además de Maduro, está previsto que comparezca su esposa, Cilia Flores, aunque no se han detallado cargos específicos contra ella en el comunicado del tribunal.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de cocaína, posesión de cinco kilogramos de una sustancia con cantidad detectable de cocaína, y fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada.

También se le imputa posesión de ametralladoras o artefactos destructivos, así como conspiración para su posesión.

Detalles de los cargos y contexto legal

El pliego de acusación cita específicamente el Título 21 Sección 960a, que penaliza la conspiración narco-terrorista. Este tipo de delitos se enmarcan en la lucha contra el narcotráfico internacional, con penas que pueden llegar a cadena perpetua en el sistema judicial estadounidense.

El caso contra Maduro se basa en investigaciones federales que lo vinculan a redes de distribución de drogas hacia Estados Unidos.

Venezuela ha enfrentado sanciones y acusaciones similares desde hace años, con Estados Unidos designando a varios funcionarios como narcotraficantes. Maduro, en el poder desde 2013, ha negado repetidamente estas imputaciones en declaraciones previas.

La audiencia de este lunes representa el primer paso formal en el proceso judicial, donde se espera que se lea el pliego de cargos y se determine si procede fianza o detención continuada.

Desarrollo de la detención y traslado

La operación de arresto ocurrió en Caracas durante la madrugada del sábado, involucrando a militares de fuerzas especiales estadounidenses. Fuentes oficiales confirmaron el traslado secuencial: del sitio de captura al ‘USS Iwo Jima’, luego a la base aérea en Stewart y al centro de detención en Brooklyn.

Este procedimiento sigue protocolos de extradición y cooperación internacional, aunque Venezuela no ha emitido respuesta oficial inmediata. El tribunal emitió un breve comunicado este domingo anunciando la vista.

La comparecencia se realiza en un contexto de tensiones bilaterales, con Estados Unidos manteniendo presión sobre el gobierno venezolano por violaciones a derechos humanos y narcotráfico.

Implicaciones internacionales

El caso podría afectar las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, ya tensas desde la imposición de sanciones en 2019. Organismos internacionales como la ONU han monitoreado situaciones similares.

Maduro, de 63 años, es el primer presidente en ejercicio detenido por autoridades estadounidenses en décadas. Su esposa, Cilia Flores, ex presidenta de la Asamblea Nacional, lo acompaña en la audiencia.

El juez Hellerstein, con experiencia en casos de alto perfil, supervisará el procedimiento en la sala 26A.