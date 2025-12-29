Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec

El futuro de Maicon Solís empieza a definirse y al parecer está lejos de Emelec. El volante ecuatoriano termina su contrato en los próximos días y, sin avances para una renovación, ya maneja ofertas concretas del fútbol peruano y boliviano con miras a la temporada 2026.

El mediocampista analiza con cautela cada escenario ante una posible salida del cuadro eléctrico. Busca continuidad y un proyecto deportivo estable para el siguiente curso aunque con los guayaquileños tiene regularidad en el campo de juego. Todo apuntaría que la estabilidad que buscaría el artillero es la económica.

Durante la temporada que está por concluir, Solís mantuvo regularidad. Disputó 34 partidos oficiales y marcó cuatro goles, números que lo posicionaron como una pieza útil en la rotación del equipo eléctrico y despertaron interés fuera del país.

Emelec se quedaría sin varios jugadores

En paralelo, Emelec tendría otra salida que confirmaría el desarme de la plantilla que deberá rearmar Guillermo Duró, quien quedó ratificado. Se trataría de Luis Caicedo quien no continuaría en el club para la próxima temporada.

El zaguero central, de 28 años, decidió rescindir su vínculo mediante un finiquito contractual, según informó el periodista Javier Álava. Caicedo había llegado este año procedente de Delfín con un contrato vigente hasta mediados de 2026, pero habría optado por cerrar su etapa de forma anticipada.

Los movimientos responden a un contexto más amplio en Emelec. Aunque la temporada 2025 de la LigaPro aún no culmina, los clubes ya planifican el siguiente año y los azules están en esa misma onda.

En ese marco, la periodista María José Gavilanes señaló que la dirigencia de Emelec evalúa el regreso de nombres de peso. Entre ellos aparecen Miller Bolaños, anunciado con precontrato días atrás, Ángel Mena, quien milita en Orense, y Fernando Gaibor, hoy en Alianza Lima. Los ‘Eléctricos’ atraviesan semanas decisivas. Entre posibles retornos y salidas confirmadas, el club empieza a delinear un nuevo proyecto deportivo para el 2026.