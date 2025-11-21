Maite Perroni responde tras ola de críticas por su peso: “Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente”

La cantante y actriz mexicana Maite Perroni publicó un video en Instagram para defenderse de las decenas de críticas que recibió durante los últimos días debido a su peso.
La exintegrante de RBD comenzó a ser atacada tras asistir como invitada al Congreso Distrito Creativo en San Salvador, El Salvador, organizado por el gobierno local.
Los internautas la criticaron por “no lucir como antes” de ser madre, por lo que la famosa destacó la necesidad de abrir un diálogo sobre el body shaming (humillación corporal) y los estereotipos de belleza.
Las críticas y burlas contra Maite Perroni por su figura
Tras el evento, que reunió a creativos y figuras públicas para promover la industria cultural en El Salvador, en redes sociales circularon fotos y videos de Maite Perroni y su excompañero musical Christopher Uckermann.
Las imágenes mostraban a la artista con un traje blanco y negro, que incluía un saco. Mientras que Uckermann aparecía con una camisa gris y un pantalón negro.
Estas no tardaron en viralizarse en la web, donde las críticas se centraron en el cuerpo de ella. De hecho, varias imágenes fueron modificadas digitalmente para que Maite luciera con más sobrepeso. Los comentarios fueron de todo tipo. Desde críticas a burlas, hasta frases de apoyo para la exídolo juvenil.
La actriz, madre de una niña desde 2023, acumuló más de 500.000 interacciones en redes relacionadas con la polémica.
Sorprendida por el body shaming
Maite Perroni, con 13 millones de seguidores en Instagram, usó esta vía para responder a sus críticos, este viernes 21 de noviembre. “Hola, soy Maite Perroni. Peso 72 kilos. Y eso que no me viste cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente, están pasando cosas que sí son importantes“, inició el clip, grabado en un entorno hogareño.
El mensaje, que superó 2 millones de vistas en horas, enfatizó su enfoque en la maternidad. “La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, continuó.
Maite Perroni eligió educar a la gente
Perroni indicó que tuvo tres opciones para hacer frente a la violencia digital: victimizarse, ignorarla o iniciar una conversación. Eligió la tercera para trascender su caso personal.
“Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente. Nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas. Como si de eso dependiera nuestro valor”, declaró.
La actriz, conocida por telenovelas como ‘Cuidado con el ángel’ y ‘Rebelde’, ha enfrentado escrutinio similar en el pasado, pero esta vez lo vinculó a su rol de ser madre. “Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una historia que contar. Y no somos perfectos. Vamos cambiando y vamos envejeciendo. Y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva”, agregó.
El video incluyó un llamado a la empatía: “Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula“. Perroni concluyó: “Nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor. Mientras tanto, yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”.