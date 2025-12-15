Mall Santo Domingo ya tiene adjudicatario y fecha límite por orden judicial

El Municipio de Santo Domingo adjudicó el Mall Santo Domingo, proyecto que busca reubicar el comercio informal de la avenida 3 de Julio por mandato judicial.

El Municipio de Santo Domingo, en diciembre de 2025, anunció la adjudicación del Mall Santo Domingo, que se construirá en la avenida Rodrigo León Pesántez, como respuesta a una sentencia judicial que ordena reubicar a comerciantes de la avenida 3 de Julio hasta abril de 2026.

Adjudicación y ubicación del proyecto

El Mall Santo Domingo se edificará en la avenida Rodrigo León Pesántez, entre las avenidas Héctor Aguavil y Las Delicias, un sector definido por el Municipio para albergar el nuevo centro comercial.

La obra responde a una resolución judicial que dispuso la reubicación del comercio autónomo que opera en la avenida 3 de Julio, una de las principales arterias del casco urbano.

Según datos municipales, esta vía permanece ocupada desde hace más de 40 años por vendedores de ropa, calzado y otros artículos. Éstos están instalados en casetas y carpas sobre la calzada.

Sentencia judicial y plazos

La sentencia emitida por el juez competente establece como plazo máximo el 2 de abril de 2026 para concretar la reubicación de los comerciantes.

El fallo obliga al Municipio a garantizar un espacio adecuado, seguro y permanente para los vendedores que actualmente ocupan la vía pública.

Esta resolución convirtió al proyecto en una prioridad institucional, debido a su carácter legalmente vinculante y a los plazos definidos.

Inicio de obras y financiamiento

El alcalde Wilson Erazo informó que los trabajos iniciarán en los próximos días, una vez despejado el terreno asignado para la construcción. Actualmente una parte del espacio es ocupado por juegos mecánicos y un circo.

El proyecto tiene un costo aproximado de USD 12 millones, por lo que el Municipio buscó un aliado estratégico ante la falta de recursos para un anticipo directo.

La obra se ejecutará mediante la empresa pública EPCONS, mecanismo legal utilizado para estructurar el financiamiento y la contratación del consorcio adjudicado.

Proceso administrativo y preparación del terreno

El alcalde confirmó que el contrato ya se encuentra adjudicado y firmado, y que el consorcio constructor asumirá el desarrollo del equipamiento comercial.

Como parte de las acciones iniciales, se solicitó el retiro de juegos mecánicos, un circo y otras estructuras temporales del predio.

Estas medidas permiten iniciar los trabajos preliminares y avanzar hacia la colocación de la primera piedra del proyecto.

Reacciones de los comerciantes

Por su parte, la Federación de Comerciantes 3 de Julio solicitó una socialización amplia y detallada del proyecto antes del traslado.

Los representantes expresaron reparos sobre el número de estacionamientos, que sería de 49 plazas, cifra que consideran insuficiente.

También manifestaron preocupación por la inversión requerida para adquirir locales, en un contexto económico que califican como complejo.