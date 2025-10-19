Manabí inaugura su primer resonador magnético público en Portoviejo

Por primera vez en su historia, la provincia de Manabí cuenta con un servicio de resonancia magnética en la red pública de salud. El Hospital de Especialidades Portoviejo inauguró este sábado 18 de octubre de 2025 su área de resonancia magnética, equipada con tecnología de última generación. El equipo beneficia directamente a cerca de 1.5 millones de habitantes de Manabí y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, integrada en la Coordinación Zonal 4 de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La ceremonia de inauguración, realizada en las instalaciones del hospital en Portoviejo, contó con la presencia del ministro de Salud, Jimmy Martin. El equipo, un resonador magnético Philips Ambition X de 1.5 Teslas, representa una inversión de aproximadamente 1.7 millones de dólares en adquisición e implementación. Esta adquisición forma parte del plan nacional de equipamiento hospitalario impulsado por el MSP desde 2023, con el objetivo de fortalecer la tecnología médica en todo el país y reducir derivaciones interprovinciales.

Avance en diagnóstico por imágenes para especialidades clave

El nuevo resonador permite realizar estudios avanzados en más de 40 especialidades médicas, incluyendo neurología, traumatología, oncología, cardiología y subespecialidades pediátricas. Anteriormente, en Manabí, los servicios de resonancia magnética se limitaban a instituciones privadas como el Hospital Oncológico SOLCA Núcleo de Portoviejo, inaugurado en 2015 con un equipo Philips para atención oncológica exclusiva, o centros en Guayaquil, lo que implicaba traslados prolongados para pacientes públicos.

Este equipamiento, con capacidad para generar imágenes detalladas de tejidos blandos y estructuras internas sin radiación ionizante, optimiza el proceso diagnóstico y reduce tiempos de espera. José Acuña García, designado como el primer usuario del servicio, expresó su satisfacción: “Estoy agradecido con las autoridades y el Gobierno por el compromiso que tienen con la salud, sin duda este servicio en el hospital reducirá mucho más el tiempo de espera para contar con los estudios y un diagnóstico certero”. Su testimonio resalta el impacto inmediato en la atención al paciente.

Fortalecimiento del sistema de salud zonal y nacional

El ministro Jimmy Martin enfatizó el valor transformador de esta tecnología durante la inauguración: “Esta tecnología va a cambiar vidas porque un diagnóstico oportuno y a tiempo puede transformar una situación clínica. Estamos presentes, estamos trabajando para acercar los servicios a la ciudadanía, porque el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud trabaja por las personas que en realidad son el motor que mueve al país”.

El MSP ha invertido en 2025 más de 4 millones de dólares en equipos similares a nivel nacional, como arcos en C para cirugía, según reportes oficiales, alineándose con el Plan Anual de Inversión en Salud Pública 2023-2025.