Manabí: Jornada violenta deja dos personas fallecidas en dos cantones manabitas este sábado 8 de noviembre

La provincia de Manabí registró una nueva jornada violenta la noche de este sábado, con dos incidentes armados que acabaron con la vida de dos personas en diferentes cantones. Estos hechos ocurrieron luego de que, durante la mañana y parte de la tarde, no se reportaran novedades mayores en la provincia.

Ataque en Charapotó

El primer suceso tuvo lugar en el interior de un centro de tolerancia en la parroquia Charapotó, cantón Sucre. Según reportes preliminares, sujetos armados ingresaron al establecimiento y atacaron directamente a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar. A la víctima de este atentado la identificaron como Guanerge Loor Figueroa.

Uno de ellos falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras que al otro lo trasladaron en estado delicado a una casa de salud. Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para realizar el levantamiento del cadáver, el cual llevaron a la morgue de Manta. Se conoció que ambas víctimas serían oriundas de Portoviejo.

Sicariato en Colón

Aproximadamente a las 20h30, un segundo ataque armado se registró en el sitio La Mocora, perteneciente a la parroquia Colón del cantón Portoviejo. En un callejón adyacente a la vía principal, tres personas fueron baleadas. El ruido de las detonaciones alertó a los moradores, quienes al salir encontraron a las víctimas en la calzada.

Una de ellas, identificada como Jorge Soledispa, falleció en el lugar. Los otros dos heridos fueron auxiliados y trasladados de urgencia a hospitales cercanos. Personal de Criminalística y Dinased arribó al sitio para iniciar las investigaciones y coordinar el traslado del cuerpo al centro forense de la capital de Manabí. La Policía investiga la identidad y motivación de los autores de ambos crímenes.