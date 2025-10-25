Manabí superó las mil muertes violentas en lo que va del 2025; es su cifra más alta en la historia

La provincia de Manabí registra más de mil muertes violentas en lo que va del 2025, según estadísticas oficiales de la Subzona Policial, con corte al domingo 20 de octubre. La cifra, que marca un récord negativo histórico, supera los 940 casos de 2023. Hasta el domingo 20 se contabilizaban 995 muertes violentas en la provincia. Sin embargo, del 21 al 24 de octubre se sumaron doce casos adicionales, elevando el total a 1.007, de acuerdo con datos a los que tuvo acceso El Diario.

Los distritos Manta (incluyendo Montecristi y Jaramijó) y Portoviejo concentran el 70 % de los crímenes, con más de 700 casos combinados. El distrito Manta lideraba las estadísticas, hasta el domingo 20, con 422 muertes violentas, seguido de Portoviejo con 274. Ambas zonas incrementaron sus cifras durante la semana actual.

Más muertes violentas en dos distritos manabitas

En el ámbito nacional, Nueva Prosperina (Guayaquil) registra 528 homicidios, Durán 456 y Manta ocupa el tercer lugar con 422, según el mismo corte estadístico. Le siguen el distrito Pascuales acumula 377 casos; Babahoyo 333 y Portoviejo 274 hasta el 20 de octubre. La tendencia al alza en Manabí se mantiene desde 2021. Ese año se reportaron 197 crímenes; en 2022 la cifra subió un 400 % a 515 casos; 2023 cerró con 940, el pico previo.

En el año 2024 se registró una reducción a 812, pero 2025 registra más de 1.007 casos, esto a dos meses del cierre anual.

Geovanny Naranjo, jefe de la Subzona 4 de la Policía Nacional (Manabí y Santo Domingo), informó que se han detenido a decenas de personas vinculadas a varios estos hechos. En una de las últimas intervenciones policiales se capturó a ocho hombres presuntamente integrantes de Los Choneros. Ellos, a decir de Naranjo estarían implicados en al menos cinco asesinatos en Manta durante los últimos meses.

Vínculos con el crimen organizado

Las estadísticas policiales clasifican la mayoría de muertes violentas como sicariatos, relacionados con disputas entre grupos delincuenciales. También se ha informado que estos grupos están dedicados al narcotráfico y extorsión. Manta y Portoviejo también funcionan como corredores logísticos clave en la costa ecuatoriana, según informes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

La Policía Nacional refuerza operativos en zonas críticas de Manabí con patrullajes mixtos y controles en vías de acceso. El aumento de la violencia en 2025 ocurre pese a la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024 y la presencia militar en provincias priorizadas. Autoridades provinciales coordinan estrategias para implementar planes de contingencia y evitar que la violencia siga escalando descontroladamente.

Guerra entre dos grupos criminales

La Policía ha informado en algunas ocasiones que, al menos el 93% de las muertes violentas en Manabí está relacionado con el narcotráfico. En ese sentido entran los actores de la violencia que tienen sus aliados en dos carteles mexicanos: Jalisco Nueva Generación, que se unió a Los Lobos; y el de Sinaloa, que protege a Los Choneros. Estas dos organizaciones nacionales mantienen una disputa por poder y ganar territorio, informó el mismo Gobierno. (17)