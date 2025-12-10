COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Champions League

Manchester City remonta por Champions League en el Bernabéu y profundiza la crisis del Real Madrid

El City superó al Madrid en un partido áspero y lleno de tensión, donde la eficacia inglesa desnudó las dudas del equipo de Xabi Alonso.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Manchester City remonta por Champions League en el Bernabéu y profundiza la crisis del Real Madrid
Manchester City remonta por Champions League en el Bernabéu y profundiza la crisis del Real Madrid

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Real Madrid sufrió otra jornada amarga en el Santiago Bernabéu al caer 1-2 frente al Manchester City, un resultado que acentúa la fragilidad del proyecto dirigido por Xabi Alonso. El equipo blanco arrancó con ímpetu, mostró ritmo ofensivo en los primeros minutos y encontró un gol temprano que prometía una velada distinta, pero terminó expuesto ante un City pragmático, eficaz y capaz de gestionar cada tramo del encuentro.

Rodrygo abrió la cuenta con un disparo cruzado tras un contragolpe bien ejecutado. El brasileño rompió una larga sequía anotadora y encendió al estadio. El impulso inicial, sin embargo, se esfumó rápido.

El City creció con balón, estabilizó sus líneas y comenzó a castigar cada desajuste defensivo del rival. La igualdad llegó después de un córner mal defendido por los locales. Thibaut Courtois rechazó un cabezazo de Josko Gvardiol, pero el rebote cayó a los pies de Nico O’Reilly, que definió sin oposición para firmar el 1-1 y enfriar el ambiente.

Madrid agudiza su crisis

El golpe desordenó al Madrid. El equipo perdió claridad en salida, retrocedió metros y quedó expuesto a la presión inglesa. En ese contexto, un error de Antonio Rüdiger abrió la puerta al segundo tanto visitante. El defensor abrazó de forma innecesaria a Erling Haaland dentro del área y Clément Turpin decretó penalti tras revisar la acción. El noruego ejecutó con frialdad y el City se marchó al descanso con la remontada consumada.

Courtois sostuvo a los blancos en la segunda parte. El belga ofreció una actuación soberbia y evitó un marcador más amplio. Jérémy Doku, Rayan Cherki y Haaland explotaron los espacios, pero se toparon una y otra vez con el guardameta madridista, que mantuvo vivo a un equipo cada vez más roto y obligado a atacar sin estructura.

La ocasión más clara del Madrid en la segunda mitad llegó en los pies de Jude Bellingham. El inglés quedó mano a mano con Gianluigi Donnarumma y definió con un toque sutil, pero el balón se marchó por encima del larguero. La respuesta del City fue inmediata y obligó nuevamente a Courtois a intervenir para impedir una caída más dura.

El Bernabéu, inquieto y tenso, empujó en el tramo final. La entrada de Endrick añadió energía a la ofensiva local. Vinícius dispuso de una ocasión a la salida de un córner y más tarde conectó un cabezazo que terminó desviado por centímetros. El empate nunca llegó.

La derrota deja al Real Madrid en una situación incómoda y con más preguntas que respuestas. El City, en cambio, se afianza en la parte alta del grupo y demuestra que, aun sin la brillantez de otros ciclos, mantiene la jerarquía para resolver noches complejas con eficacia y orden competitivo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

De frío matutino a sol ardiente: Así será el clima en Ecuador este jueves 11 de diciembre

Jueza de Florida sentencia a muerte a hombre que asesinó a su novia por negarse a abortar

Mónica Zamora inscribe candidatura única para reelección en Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo

Deportivo Cuenca anuncia fin del ciclo de Norberto Araujo en el banquillo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista para convocar a los aspirantes a fiscal general de la nación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

De frío matutino a sol ardiente: Así será el clima en Ecuador este jueves 11 de diciembre

Jueza de Florida sentencia a muerte a hombre que asesinó a su novia por negarse a abortar

Mónica Zamora inscribe candidatura única para reelección en Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo

Deportivo Cuenca anuncia fin del ciclo de Norberto Araujo en el banquillo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista para convocar a los aspirantes a fiscal general de la nación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

De frío matutino a sol ardiente: Así será el clima en Ecuador este jueves 11 de diciembre

Jueza de Florida sentencia a muerte a hombre que asesinó a su novia por negarse a abortar

Mónica Zamora inscribe candidatura única para reelección en Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo

Deportivo Cuenca anuncia fin del ciclo de Norberto Araujo en el banquillo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista para convocar a los aspirantes a fiscal general de la nación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO