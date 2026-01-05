Manchester United destituye a Rúben Amorim y profundiza su crisis deportiva en la Premier League

El Manchester United oficializó este lunes 5 de enero la destitución de Rúben Amorim como entrenador del primer equipo. La decisión llega tras un inicio de temporada irregular que mantiene a los ‘Diablos Rojos’ a 17 puntos del liderato de la Premier League y con un rendimiento que no cumple las expectativas del club.

La directiva comunicó la salida mediante un breve anuncio institucional. En el texto agradeció el trabajo del técnico portugués y confirmó que Darren Fletcher asumirá de forma interina para el partido ante el Burnley. Fletcher fue centrocampista del United en la época dorada del club.

Amorim había llegado a Old Trafford en noviembre de 2024, procedente del Sporting de Portugal. Su contratación generó ilusión por su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar jóvenes talentos. Sin embargo, el impacto resultó limitado. El United nunca encontró regularidad ni solidez competitiva bajo su mando, especialmente en el torneo doméstico.

El United y temporadas para el olvido

La pasada temporada el Manchester United, de la mano de Amorim, dejó cifras preocupantes. El equipo finalizó decimoquinto en la Premier League, a 42 puntos del campeón Liverpool, firmando una de las peores campañas de su historia moderna.

El único respiro llegó en la Europa League. El United alcanzó la final disputada en San Mamés, pero cayó ante el Tottenham, resultado que lo dejó sin competiciones europeas esta temporada. Ese golpe marcó un punto de quiebre. Lejos de revertir la situación, el nuevo curso mantuvo las mismas dudas futbolísticas y una propuesta táctica que no terminó de cuajar.

El empate reciente ante el Leeds United selló su destino pues el club acumuló tres igualdades, una victoria y una derrota en los últimos cinco encuentros. Amorim fue cuestionado por su rigidez táctica. El sistema 4-3-3, exitoso en Portugal, nunca se adaptó del todo a la plantilla inglesa.

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Pulgar abajo

La directiva de los ‘Diablos Rojos’ respaldó el proyecto con una fuerte inversión. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Sanne Lammens llegaron por cerca de 220 millones de dólares.

El rendimiento colectivo no mejoró. El United sigue sin ganar la Premier League desde 2013 y no conquista la Champions League desde 2008. Desde la salida de Alex Ferguson, el club ya suma seis entrenadores permanentes. La salida de Amorim refuerza la sensación de inestabilidad crónica y genera ya cuestionamientos entre los aficionados del equipo y las críticas de la prensa especializada.

Además del desafío deportivo, el United deberá afrontar el costo económico del despido. El contrato del técnico portugués se extendía hasta el verano de 2027 y por ende deberán cancelar un monto por rescindir el contrato.