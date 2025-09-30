Manta: Atentado sicario en un velorio deja dos hombres fallecidos

Manta vivió un lunes sangriento con cuatro atentados sicarios que cobraron la vida de cinco hombres.

Los ataques iniciaron muy temprano en la mañana de ayer y culminaron pasadas las 22h00, en el velorio de un hombre que había sido asesinado el pasado sábado.

Así fue el ataque sicario en un velorio de Manta

El hecho se dio en la calle 118 y avenida 106, del barrio El Paraíso de Los Esteros, donde era velado Fabián Bailón. Según se informó, sicarios a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y abrieron fuego contra varias personas.

En medio de los gritos de pánico de los presentes, se reportó que Eliecer Atahualpa Intriago Cevallos, de 46 años, murió en el lugar. Mientras que Michael Fernando Cabrera Intriago, de 30, dejó de existir en una casa de salud. Este hecho violento también dejó herido a un tercer hombre, identificado solo como Steven C.

Al lugar del atentado llegaron agentes policiales de la Dinased, quienes cercaron el área para dar inicio a las primeras investigaciones. Al momento se desconocen detalles sobre la identidad de los sicarios o las causas de este suceso.

Uno de los distritos más violentos

El distrito policial Manta, integrado por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, es uno de los más violentos de Manabí.

Solo ayer se registraron cuatro atentados, que dejaron un total de cinco muertos y un herido. Sin embargo, las diligencias policiales no reportaron ninguna persona detenida.

Con estos hechos, Manta acumula 389 muertes violentas en 2025, así como 52 solo en septiembre.

Cabe recordar que en junio de 2024 se militarizó Manta, trasladando la cúpula policial y militar allí, con patrullajes en barrios. Pese a ello, la violencia y los crímenes han ido en aumento, incluyendo crímenes colectivos. La ciudadanía ha expresado su temor y exigido más acción de las autoridades.

Violencia en Manta y todo el país

Ecuador enfrenta en 2025 la peor crisis de violencia en su historia reciente, impulsada por el narcotráfico y disputas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos. Con un homicidio por hora, el país acumula más de 3.000 muertes violentas en los primeros meses, superando récords de 2023.

En enero, se registraron 781 homicidios, el mes más sangriento desde 2010, un 55% más que en 2024. Febrero sumó 736, y marzo alcanzó 831, empatando el pico histórico de octubre de 2023. Guayas y Manabí concentran el 88% de los casos, con masacres en barrios.

Desde 2024, Ecuador vive un estado de conmoción interna decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir bandas. (23).