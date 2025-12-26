COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Manta es la ciudad más violenta de Manabí en el 2025. En este otro cantón se ha registrado un solo crimen

Investigaciones de la Policía revelan que la principal motivación de estas muertes violentas es el tráfico interno e internacional de droga.
Manta, en este 2025, se ha convertido en la ciudad más violenta del año 2025, en la provincia de Manabí. En la capital económica de los manabitas,
Más de 350 crímenes se han registrado en lo que va del año en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. (Foto El Diario)
Manta, en este 2025, se ha convertido en la ciudad más violenta del año 2025, en la provincia de Manabí. En la capital económica de los manabitas,
Más de 350 crímenes se han registrado en lo que va del año en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. (Foto El Diario)

Manta, en este 2025, se ha convertido en la ciudad más violenta, en la provincia de Manabí. En la capital económica de los manabitas, hasta el 30 de noviembre, se habían registrado 363 muertes violentas, según registros de la Policía Nacional. A Manta le siguen Portoviejo en segundo lugar con 314 casos y la tercera casilla, la ocupaba hasta entonces, Montecristi con 88 casos. Estas cifras según la institución del orden.

José Luis Erazo, jefe del distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, se ha pronunciado en más de una ocasión sobre esta escalada de la violencia. El oficial ha mencionado que la violencia se debe al conflicto entre grupos delictivos, que pugnan por ganar territorio para el cometimiento de actividades ilícitas. En lo que va del 2025, en la ciudad de Manta, se han registrado un total de siete masacres, que han dejado 35 fallecidos.

Manta es el centro de la violencia en Manabí

Entre las víctimas de la violencia durante este 2025 en la ciudad de Manta figuran bebés, niños, adolescentes, guardias de seguridad, comerciantes, mujeres, pescadores, taxistas, obreros y hasta transportistas. Entre las principales víctimas han figurado también decenas de personas con antecedentes penales o quienes han tenido procesos abiertos con las autoridades de justicia.

Con corte al 30 de noviembre, en Manabí se habían registrado 1.162 muertes violentas lo que, según cifras del Ministerio del interior, la convierte en la tercera provincia más violenta del país. Manabí solo es anticipada por Guayas y Los Ríos. Los tres cantones manabitas en los que menos muertes violentas se han registrado durante el 2025 son Jama, Flavio Alfaro y Olmedo. Según la Policía se habían presentado uno, dos y cuatro casos respectivamente.

Razones del repunte de la violencia en Manabí

Según un análisis territorial del Gobierno Nacional, las provincias más violentas del país comparten características estratégicas para el crimen organizado. Son corredores para el tráfico de armas y narcóticos, con rutas terrestres y portuarias por donde la cocaína proveniente de Colombia y Perú. Estos corredores cruzan Ecuador para salir en contenedores hacia Europa. Además, el perfil costanero facilita el envío de cargamentos en narcolanchas hacia Centro y Norteamérica.

En estos territorios también opera el contrabando de combustible, convertido en el “nuevo negocio” de las bandas, que lo utilizan para abastecer la maquinaria empleada en la minería ilegal. Aunque algunas de las zonas donde se desarrolla esta actividad están militarizadas, la violencia se desplaza hacia cantones aledaños donde funcionan redes de control criminal.

Manabí registra 72 crímenes por cada 100 mil habitantes

Geovanny Naranjo Rubio, Comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional (Manabí y Santo Domingo) detalló el balance sobre la seguridad en Manabí al cierre de este 2025. El jefe policial detalló la cruda realidad de los indicadores de violencia, la operatividad de las bandas criminales en el perfil costanero y los desafíos logísticos que enfrenta la institución. Ante una tasa de homicidios que supera la media nacional, Naranjo desglosó las rutas del armamento y los avances en casos de conmoción social.

Con corte al 30 de noviembre del 2025 el número de muertes violentas en la provincia de Manabí estaba distribuido de la siguiente manera:
Manta               363
Portoviejo         314
Montecristi         88
Sucre                  71
Chone                42
Pedernales         40
El Carmen          36
Jipijapa              33
Jaramijó            28
Santa Ana         26
Tosagua            22
Rocafuerte        19
Paján                 16
Pichincha          15
San Vicente      12
24 de Mayo       9
Puerto López     8
Bolívar               8
Junín                  5
Olmedo             4
Flavio Alfaro      2
Jama                  1

El promedio nacional de muertes violentas es de 47 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en Manabí se ha superado la tasa llegando a los 72. La cifra más preocupante la tiene Manta, donde el promedio llega ya a los 119 homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más violentas del país. Investigaciones de la Policía revelan que la principal motivación de estas muertes violentas es el tráfico interno e internacional de droga. (17)

