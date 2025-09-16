Manta FC empata con Aucas en el debut de Javier Carvajal como entrenador

El debut de Javier Carvajal como director técnico del Manta FC no fue el esperado. Su equipo empató 1-1 ante Aucas la noche de este lunes 15 de septiembre en un partido correspondiente a la LigaPro 2025, disputado en el estadio Jocay. A pesar de dominar gran parte del encuentro, el conjunto visitante no logró concretar sus oportunidades. Finalmente, terminó rescatando un punto en el tiempo de adición, gracias a un gol de Snayder Porozo.

Aucas dominó, pero no concretó

El primer tiempo del encuentro fue intenso y dinámico, aunque sin goles. Desde el inicio, Aucas se adueñó del balón y generó las opciones más claras para abrir el marcador. Sin embargo, el arquero del Manta FC, Félix Zambrano, se convirtió en una de las figuras del encuentro al detener varias acciones de peligro.

Por su parte, el Manta mostró un esquema enfocado en la solidez defensiva, pero con poca proyección ofensiva. La falta de conexión en el medio campo limitó la creación de oportunidades. La única jugada destacada del equipo local fue un remate de Danny Cabezas que se estrelló en el travesaño.

Pese a las llegadas de Aucas, el primer tiempo terminó sin goles y con sensación de superioridad por parte del cuadro visitante.

Segunda mitad con expulsiones y emociones

En el segundo tiempo, Aucas mantuvo la iniciativa ofensiva, pero continuó fallando en la definición. A los 55 minutos, el Manta sufrió la expulsión de Gastón Bartora por una fuerte infracción sobre un rival. Esta situación complicó aún más el panorama para los locales.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo atunero no se rindió. A los 86 minutos, Jostin Alman aprovechó un error en la defensa rival y marcó el 1-0 para el Manta. La jugada fue producto de una desatención del propio Snayder Porozo, quien minutos más tarde se redimiría.

Final dramático y empate de Aucas

Cuando el partido parecía cerrado, Aucas —que terminó el encuentro con tres jugadores menos tras las expulsiones de Darío Torres, Hamilton Piedra y Luis Cano— encontró el empate en el minuto 90+8. Nuevamente, Snayder Porozo fue protagonista.

El defensor, que había fallado en la jugada del gol del Manta, apareció en el área rival para convertir el gol del empate y sellar el 1-1 final, en un cierre cargado de drama y emociones.

Balance del debut para Carvajal

Para Javier Carvajal, este fue su primer partido al frente del Manta FC, luego de su reciente designación como técnico del plantel manabita. Aunque no consiguió la victoria, el equipo mostró carácter y orden defensivo, incluso con un hombre menos por gran parte del segundo tiempo.

Sin embargo, el resultado deja puntos por corregir. Especialmente, en la generación de juego ofensivo y en la disciplina dentro del campo, considerando que el equipo también se vio afectado por una expulsión.

Próximos retos para ambos equipos

Con este resultado, el Manta FC suma un punto importante, aunque sigue comprometido en la parte baja de la tabla. Por su parte, Aucas, que aspiraba a llevarse los tres puntos como visitante, deberá replantear su efectividad de cara al arco. Y también deberá mejorar la disciplina en el plantel, tras sufrir tres expulsiones en un solo encuentro.

Ambos equipos volverán a la actividad la próxima semana. En ese momento, tendrán compromisos que podrían ser decisivos en la pelea por la clasificación o la permanencia. Esto dependerá de su ubicación actual en la tabla de posiciones de la LigaPro Ecuador 2025.