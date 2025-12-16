COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Impacto

Manta: Hombre de nacionalidad peruana es encontrado muerto en vivienda de la parroquia Tarqui

Un ciudadano peruano fue hallado sin vida en una vivienda de Manta; la Policía investiga el caso y descartó indicios de una muerte violenta.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre de 58 años fue hallado sin vida este martes en una vivienda ubicada en la calle 110 y avenida 103, en la parroquia Tarqui, en Manta, en un hecho que de manera preliminar ha sido catalogado como muerte accidental, según informó la Policía Nacional, que descartó indicios de violencia.

Hallazgo del cuerpo en la parroquia Tarqui

El hallazgo se registró en horas de la mañana en el sector de Tarqui, una de las parroquias urbanas de Manta. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del ciudadano extranjero fue encontrado al interior de la vivienda donde residía en condición de arrendatario. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de la situación.

El hombre vivía solo en el inmueble, según información brindada por los moradores del sector. El hecho generó conmoción entre los moradores de la zona.

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar para recabar información, acordonar la escena y levantar los primeros indicios, como parte del procedimiento establecido en este tipo de casos.

Investigación preliminar y descarte de violencia

Tras las primeras diligencias, agentes policiales descartaron una muerte violenta, luego de que circularan versiones no confirmadas que apuntaban a un presunto sicariato. Las autoridades precisaron que no se encontraron signos de violencia externa que sustenten esa hipótesis.

De manera preliminar, el caso fue catalogado como una muerte accidental, aunque las autoridades señalaron que será la autopsia médico-legal la que determine con exactitud la causa del deceso. El cuerpo fue trasladado al centro forense correspondiente para los exámenes de rigor.

La Policía indicó que continuará con las investigaciones necesarias para completar el informe oficial, en cumplimiento de los protocolos legales y forenses.

La víctima residía sola en Manta

La víctima fue identificada como Teodoro Gálvez Girón, ciudadano de nacionalidad peruana, de 58 años de edad. Según la información recabada en el sitio, el hombre residía en Manta desde hace un tiempo y alquilaba la vivienda donde fue hallado sin vida.

Tras conocerse el fallecimiento, se confirmó que sus familiares emprendieron viaje hacia Ecuador para realizar los trámites correspondientes, entre ellos el reconocimiento del cuerpo y los procedimientos legales necesarios.

Las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el tiempo que el ciudadano llevaba residiendo en el país ni sobre sus actividades, limitándose a informar lo verificado en el lugar de los hechos.

Procedimientos en curso

El caso permanece bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer de manera definitiva las circunstancias del fallecimiento. Mientras tanto, la Policía reiteró que no existen indicios que apunten a un hecho delictivo (12).

