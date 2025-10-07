Manta: La Policía allanó la casa del estudiante que agredió a docente y sólo encontró la ropa

Miguel C., profesor del centro educativo Jame Watt de La Aurora, en Manta, fue herido de gravedad. El suceso se dio cerca del mediodía de este lunes 7 de octubre. El agresor, es un estudiante de 16 años que, según reportes policiales, rompió un vidrio y lo usó como arma. El agresor se dio a la fuga después del incidente.

Psicólogo herido durante un altercado en plantel educativo

El ataque ocurrió dentro de las instalaciones de la institución cuando el estudiante, por causas aún bajo investigación, habría reaccionado con violencia durante un conflicto interno.

Según versiones recabadas en el sitio, el joven rompió un cuadro informativo, tomó un fragmento de vidrio y trató de agredir a una docente. En el intento por intervenir, el psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) recibió una herida profunda en el cuello.

El hecho provocó pánico entre estudiantes y profesores. Al docente lo trasladaron a una casa de salud, donde permanece con pronóstico reservado, de acuerdo con reportes médicos preliminares.

La Policía Nacional ejecutó un operativo en los alrededores del plantel y en el domicilio del presunto agresor. En la casa se encontró prendas de vestir con manchas de sangre. El fragmento de vidrio usado en el ataque, se halló en el colegio. Ambos, fueron levantados como indicios dentro de la cadena de custodia.

https://www.eldiario.ec/seguridad/asesinato-en-manta-victima-con-antecedentes-judiciales-cae-bajo-balas-en-barrio-la-paz-07102025/

Padres alertados y plantel evacuado

Tras el suceso, los padres de familia fueron llamados desde el centro educativo, para que retiren a sus hijos. Uno de ellos dijo que al llegar observó sangre en el área del incidente y un ambiente de conmoción general.

De acuerdo con la Policía, el estudiante sospechoso fue plenamente identificado. Las unidades especializadas continúan con las investigaciones para establecer los motivos del ataque y su paradero. No se han confirmado antecedentes de comportamiento violento del adolescente.

El coronel José Luis Erazo, jefe del Distrito Manta de la Policía Nacional, informó que el agresor “rompió un vidrio de un panel informativo ubicado en la entrada del plantel y lo utilizó para herir al docente”. El arma que usó el agresor, se halló a pocos metros y está bajo custodia pericial.

Ministerio de Educación activa protocolos de emergencia

Tras el hecho, la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Educación emitió un comunicado informando que se activaron los protocolos de seguridad institucional establecidos en el Plan de Seguridad Educativa Zonal, en coordinación con la Policía Nacional, el ECU 911 y el equipo distrital de Gestión de Riesgos.

El reporte distrital indica que el estudiante de segundo de bachillerato tuvo un “episodio de alteración emocional” y agredió al profesional del DECE. Tras lo ocurrido, al herido, lo llevaron a una casa de salud, para quereciba atención médica especializada.

Además, se dispuso que las clases se desarrollen de forma virtual mientras se garantiza la seguridad física y emocional de los estudiantes y docentes.

El coordinador zonal de Educación, Maximiliano Núñez Tomaselli, expresó la solidaridad institucional con el docente afectado y su familia. Señaló que el caso “impulsa a fortalecer los entornos escolares seguros y el acompañamiento emocional permanente a la comunidad educativa”.

Reacciones y contexto de seguridad escolar

El incidente ha generado preocupación entre la comunidad educativa de Manta y reabrió el debate sobre los protocolos de prevención de violencia escolar en planteles públicos y privados.

Autoridades y especialistas advierten que los problemas de salud mental y convivencia en los entornos educativos requieren atención prioritaria.

En Manabí, el Ministerio de Educación mantiene activos los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), cuyo trabajo se centra en la detección temprana de comportamientos de riesgo, mediación de conflictos y acompañamiento psicológico a los alumnos.

La institución educativa donde ocurrió el ataque aún no ha emitido un pronunciamiento público.

Investigación judicial en curso

El caso está en manos de la Fiscalía de Manta, que deberá determinar las responsabilidades y eventuales medidas socioeducativas para el estudiante agresor.

Las autoridades policiales continúan la búsqueda del menor, quien habría abandonado el plantel y posteriormente su domicilio.

El psicólogo herido permanece en estado delicado en el hospital del IESS de Manta, bajo observación médica permanente.

Las autoridades educativas, judiciales y policiales mantienen contacto para garantizar el debido proceso y reforzar las medidas de seguridad en las escuelas y colegios de la provincia.

(2)