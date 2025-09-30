Manta organiza 36 actividades turísticas y culturales para el mes de Octubre

El Municipio de Manta, a través de la Dirección de Turismo, anunció una agenda de 36 actividades culturales y turísticas que se desarrollarán desde este viernes 3 y por todo el mes de octubre, encaminando la programación en el marco del feriado nacional por la Independencia de Guayaquil, que este año conforma un puente de tres días.

Actividades en espacios urbanos y rurales

Leonardo Hidalgo, director de Turismo municipal, informó que la programación se extenderá por diferentes sectores de la ciudad, tanto urbanos como rurales. El calendario incluye presentaciones artísticas, actividades gastronómicas y celebraciones comunitarias.

>El inicio será en la playa El Murciélago, donde varias cafeterías recibirán la certificación de la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), como parte de un programa de impulso al turismo local.

Además, se celebrarán las fiestas de las parroquias Tarqui y Los Esteros, que forman parte de las tradiciones barriales de la ciudad. Estas actividades buscan involucrar a los habitantes de distintos sectores y fortalecer el atractivo cultural de Manta durante los días de descanso.

https://www.eldiario.ec/manta/diez-candidatas-buscan-ser-la-nueva-reina-de-la-parroquia-urbana-tarqui-de-manta-25092025/

Música en vivo y programación cultural

Hidalgo adelantó que durante el puente del 9 de Octubre se ofrecerán conciertos y presentaciones musicales en vivo. El detalle de estas actividades se dará a conocer la próxima semana con la presentación oficial del calendario completo.

El director señaló que la agenda busca integrar lo cultural y lo turístico. Esto aseguró, con el objetivo de atraer visitantes y brindar opciones de entretenimiento a los residentes.

Entre los eventos se incluyen exposiciones artísticas, recorridos gastronómicos y actividades en espacios públicos que buscan dinamizar la economía local. Según el cabildo, la estrategia responde a la necesidad de aprovechar el feriado para posicionar a Manta como un destino turístico diverso en la región costa del Ecuador.

Contexto del feriado nacional

El feriado corresponde a la conmemoración de la Independencia de Guayaquil, que se recuerda cada 9 de octubre. Como este año la fecha cae jueves, el descanso laboral se traslada al viernes 10, uniendo sábado 11 y domingo 12, lo que configura un puente vacacional de tres días.

El Ministerio de Turismo y los gobiernos locales han resaltado la importancia de estos feriados para incentivar la movilidad interna y el consumo en sectores productivos como la gastronomía, la hotelería y el comercio.

Leonardo Hidalgo señaló que los eventos serán variados y para aquello, se ha organizado una programación variada. Se ha vinculado lo turístico con lo cultural en las zonas urbanas como rurales de Manta, aseveró