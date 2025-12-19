COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

El distrito policial Manta supera las 500 muertes violentas: un año que rompe todos los registros

El distrito policial Manta superó las 500 muertes violentas en 2025, un récord histórico que confirma una escalada sostenida pese a variaciones mensuales recientes.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
El carro de Medicina Legal en el barrio Ursa donde asesinaron a la víctima 500 del sicariato
El carro de Medicina Legal en el barrio Ursa donde asesinaron a la víctima 500 del sicariato
El carro de Medicina Legal en el barrio Ursa donde asesinaron a la víctima 500 del sicariato
El carro de Medicina Legal en el barrio Ursa donde asesinaron a la víctima 500 del sicariato

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El distrito policial Manta, que incluye a Montecristi y Jaramijó, alcanzó 502 muertes violentas en 2025, según estadísticas oficiales, consolidando el año más letal registrado, marcado por ataques armados reiterados y múltiples hechos en una sola jornada.

Un récord que marca a 2025

Las cifras oficiales confirman que 2025 se convirtió en el año más violento en la historia reciente del distrito. El total de 502 asesinatos supera ampliamente los 331 casos registrados en 2024, lo que representa 171 muertes más y un incremento cercano al 51 %. El crecimiento interanual refleja una tendencia sostenida que no logró revertirse pese a periodos de aparente reducción mensual.

En diciembre, hasta el cierre de este balance, se contabilizan 24 muertes violentas, una cifra menor a la de noviembre, cuando se reportaron 40 casos. Sin embargo, esta variación no modificó la trayectoria anual. La Policía ha señalado que, aunque existen oscilaciones mensuales, el acumulado mantiene una curva ascendente.

Una jornada marcada por cuatro hechos violentos

La gravedad del escenario se evidenció durante una jornada de jueves, cuando se registraron cuatro hechos violentos en distintos puntos del distrito. En horas de la tarde, Rodis Steven Cabo Cevallos fue asesinado en la vía a San Mateo, uno de los corredores con antecedentes de ataques armados.

Cerca de las 21h00, en el sector Ceibo Renacer, fue asesinado Luis Alberto Molina Menéndez (43), identificado por la Policía como taxista. La víctima era propietario de un taxi de Montecristi y residía en la parroquia Eloy Alfaro, en Manta. El vehículo pertenecía a la compañía de taxis ejecutivos Ciudad Alfaro. Información preliminar indica que sujetos armados lo atacaron, causándole la muerte en el sitio. Minutos después, alrededor de las 21h15, se registró el asesinato que marcó la víctima número 500. Se trató de Ítalo Iván Carrillo Vélez (26), atacado en la parroquia Tarqui, específicamente en la calle 109 y avenida 112, callejón Las Américas, en el barrio Ursa.

El cierre de una noche violenta

La misma jornada terminó con otro crimen. Aproximadamente a las 23h35, un hombre fue asesinado en el barrio 20 de Mayo, cuando se movilizaba en una motocicleta. A la víctima la identificaron como Geovanny Alfredo Loor Lozano, quien recibió múltiples disparos, según el reporte policial.

Este caso se convirtió en el cuarto hecho violento del día dentro del distrito, una secuencia que activó operativos de control y levantamiento de indicios balísticos por parte de unidades especializadas. Las autoridades evitaron adelantar hipótesis, en respeto a la presunción de inocencia.

Antecedentes familiares y hechos previos

El historial de violencia alrededor de algunas víctimas también refleja la complejidad del contexto. El 10 de julio asesinaron a Andrea Loor, hija de Geovanny Alfredo Loor Lozano, en un hecho ocurrido en un local de comidas de la vía Interbarrial, en el barrio Las Cumbres, en Manta. La mujer, de alrededor de 30 años, la conocían como “La Gata”, según confirmaron fuentes policiales.

El caso más reciente se registró en Jaramijó, donde fue asesinado un albañil, identificado como Wellington Franco, sumándose al conteo que llevó al distrito a superar la barrera de las 500 muertes violentas.

Meses críticos y respuesta institucional

Aunque diciembre registra hasta ahora 24 asesinatos, los picos de violencia se concentraron en julio y septiembre, con 55 crímenes cada uno, mientras que junio, con 21 muertes violentas, se mantiene como el mes menos letal de 2025, de acuerdo con datos oficiales.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar y aportar información que permita avanzar en las investigaciones y frenar la escalada delictiva. Mientras tanto, se mantiene operativos focalizados en sectores priorizados del distrito. (45)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO