Mantener un peso saludable es clave para reducir el riesgo de cáncer, según un experto

La obesidad, definida como una condición de exceso de grasa corporal, fue destacada por expertos del MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten, quienes este enero de 2026, en España, enfatizaron su relevancia porque incrementa el riesgo de al menos 13 tipos de cáncer, según datos científicos publicados en revistas internacionales.

Evidencia científica y mecanismos biológicos

Desde MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten subrayan que la evidencia que vincula obesidad y cáncer se ha vuelto más sólida. Estudios publicados en revistas especializadas como The Lancet han analizado población de más de un millón de personas, identificando asociaciones consistentes entre exceso de peso y mayor incidencia tumoral.

El jefe del Servicio de Endocrinología y responsable de la Unidad de Obesidad, Marcos Lahera, explica que la obesidad se caracteriza por la acumulación de tejido adiposo disfuncional. Este tejido produce citoquinas inflamatorias y genera estados de inflamación crónica y resistencia a la insulina, dos procesos vinculados al desarrollo tumoral.

Según Lahera, “este estado proinflamatorio puede romper el ADN celular y favorecer el crecimiento tumoral”. A ello se suma el aumento en la síntesis de estrógenos, la hiperinsulinemia y el incremento del IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina), mecanismos considerados promotores tumorales.

Tipos de cáncer asociados al exceso de peso

Un estudio con 900.000 pacientes evaluó distintos tumores, su diagnóstico y mortalidad en personas con obesidad. Se identificaron 13 tipos de cáncer con asociación clara. Entre ellos, el cáncer de endometrio mostró el vínculo más fuerte: 1,5 veces más riesgo en sobrepeso, 2,5 en obesidad grado I y hasta 7 veces en obesidad grado III.

Los tumores hormonodependientes, como endometrio, ovario y mama, presentan riesgo elevado debido al aumento de estrógenos generado por el tejido adiposo. En el caso del cáncer de mama, especialmente en mujeres posmenopáusicas, esta relación se investiga como línea prioritaria.

La jefa del Servicio de Oncología Médica, Laura García, desarrolla investigaciones orientadas a comprender cómo la obesidad modula el sistema inmune en pacientes con tumores de mama.

Otro grupo relevante es el cáncer colorrectal, asociado a procesos de inflamación crónica y resistencia a la insulina. También destaca el cáncer de esófago, favorecido por una mayor prevalencia de reflujo y esofagitis en personas con obesidad.

Otros tumores con asociación significativa incluyen riñón, páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar, tiroides, mieloma múltiple y meningioma.

Prevención y reducción del riesgo de cáncer

Los especialistas señalan que la pérdida de peso puede ejercer un efecto beneficioso en la prevención y el pronóstico del cáncer. La evidencia disponible indica que reducir el exceso de grasa corporal disminuye la inflamación. Esto mejora la resistencia a la insulina y reduce la síntesis de estrógenos.

En el ámbito clínico, la prevención incluye estrategias para mantener peso saludable, promover actividad física regular, fomentar alimentación equilibrada, así como seguimiento médico en casos de obesidad o sobrepeso, siempre bajo supervisión sanitaria.

Contexto epidemiológico y salud pública

La obesidad constituye un desafío global para los sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como una condición asociada a múltiples enfermedades crónicas. Diversos países han incorporado programas de prevención basados en reducción de factores de riesgo y promoción de estilos de vida saludables.

Los expertos consultados coinciden en que la prevención es la vía más eficiente para disminuir enfermedad oncológica asociada a exceso de peso. También destacan la necesidad de políticas públicas, investigación científica y educación sanitaria.