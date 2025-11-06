Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas, Estados Unidos

El ícono de la salsa, Marc Anthony, confirmó un hito sin precedentes en su carrera musical. El artista puertorriqueño anunció su primera residencia artística en Las Vegas, una noticia que sus seguidores esperaban con mucha emoción.

La serie de shows exclusivos del intérprete tendrán lugar en el flamante BleauLive Theater, dentro del lujoso casino Fontainebleau.

Residencia artística de Marc Anthony en Las Vegas

Marc Anthony compartió la novedad a través de Instagram, donde publicó un emocionante video. El cantante expresó: “¡Me emociona anunciar mi primera residencia en Las Vegas en el Fontainebleau Las Vegas!”, un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus millones de fans.

Por consiguiente, los fanáticos ya pueden marcar sus calendarios. El salsero boricua ofrecerá un total de 10 presentaciones bajo el título “My Way”. Las fechas confirmadas para la residencia de Marc Anthony en Las Vegas son el 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero de 2026. Además, el público podrá disfrutar de sus conciertos el 24, 25, 29 y 31 de julio, sumando una función el 1 de agosto de 2026.

El propio artista subraya la conexión especial de este proyecto con la ciudad. Marc Anthon indicó que Las Vegas “siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo, y este show encarna ese espíritu”. De igual forma, aseguró que la residencia representa una celebración de su historia, sus raíces y la música que lo conectó con el público alrededor del mundo.

Impacto y legado

Durante las presentaciones, el salsero interpretará sus éxitos en inglés y español, mostrando más de tres décadas de trayectoria. Temas como “Y hubo alguien”, “¿Ahora quién?”, “Vivir mi vida” y “Valió la pena” serán parte del repertorio.

Esta residencia también demuestra la capacidad de Marc Anthony para seguir innovando y mantener su presencia en la escena musical global. Además, suma a los artistas latinos que han dejado huella en Las Vegas, reflejando la creciente influencia de la música latina.