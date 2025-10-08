Marc Marquez confirma fractura en hombro derecho tras colisión en Gran Premio de Indonesia

El piloto español Marc Marquez, reciente campeón mundial de MotoGP 2025, sufrió una fractura en la base del hombro derecho. También sufrió una lesión de ligamentos tras un aparatoso accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia, disputado el 5 de octubre. El percance ocurrió en el Circuito Internacional de Mandalika. Las cámaras grabaron la aparatosa caída del piloto español.

El choque, provocado por una colisión con el italiano Marco Bezzecchi de Aprilia, obligará a Marquez a ausentarse de las próximas dos carreras de la temporada. Así lo confirmó su equipo Ducati mediante un comunicado. El incidente ocurrió en la curva 7 del trazado indonesio, donde Bezzecchi impactó la parte trasera de la Ducati Desmosedici GP de Marquez. Ocurrió a alta velocidad, lanzando a ambos pilotos hacia la grava.

Marc Marquez viajó a España para tratarse

Marquez, de 32 años, rodó varias veces por el suelo y se levantó visiblemente adolorido, sujetándose el hombro derecho mientras abandonaba la pista cojeando. Inmediatamente atendido por el equipo médico del circuito, al español lo trasladaron al centro médico de Mandalika para evaluaciones iniciales. Estas revelaron indicios de fractura en la clavícula y posible daño ligamentoso. El dictamen se confirmó tras otros análisis.

«Siento que algo está roto», declaró Marquez a la web oficial de MotoGP tras el suceso, añadiendo que su prioridad era viajar de inmediato a España para pruebas adicionales. Marquez voló a Madrid esa misma noche y se sometió a exámenes en el Hospital Ruber Internacional el 6 de octubre. Los resultados, verificados por especialistas en traumatología deportiva, confirmaron la fractura en el coracoides del hombro.

La semana anterior se consagró campeón en Japón

No se requerirá cirugía inmediata, pero el periodo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas. Aquello implica su ausencia en el Gran Premio de Australia (19 de octubre en Phillip Island) y el de Malasia (26 de octubre en Sepang). Ducati anunció que el piloto podría reaparecer en el Gran Premio de Portugal (9 de noviembre en Portimao), penúltima cita del calendario.

«El enfoque ahora es una recuperación óptima para cerrar la temporada y preparar 2026», indicó el equipo en un comunicado oficial. Este percance revive preocupaciones sobre la historial de lesiones en el brazo derecho de Marquez, el mismo afectado en la grave caída de Jerez 2020. Aquello derivó en cuatro operaciones y un año de ausencia. Aquella fractura de húmero alteró su carrera, pero su regreso triunfal en 2025 culminó con el séptimo título mundial en el Gran Premio de Japón la semana anterior.

Bezzecchi resultó ileso y se disculpó con Marquez

En Mandalika, Marquez había mostrado signos de irregularidad: dos caídas en prácticas y un sexto puesto en la Sprint del sábado, su mejor resultado en cuatro visitas al circuito. Allí nunca ha terminado una carrera principal. Bezzecchi, por su parte, resultó ileso del choque, aunque abandonó la carrera y se disculpó públicamente con Marquez, describiendo el incidente como «involuntario».

Según datos de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), las lesiones en hombros representan el 15% de los casos en grandes premios desde el año 2020. Aquello ha impulsado mejoras en protecciones y protocolos médicos. Ducati, líder en el campeonato de constructores con 25 podios esta temporada, designará al probador italiano Michele Pirro como sustituto en las carreras ausentes. Él acumula experiencia en doce grandes premios desde 2013.