Marcela Aguiñaga marca distancia del correísmo: "El Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa".

El correísmo enfrenta nuevos sacudones tras declaraciones recientes. La actual prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, estableció una clara diferencia con el pasado político. Ella aseguró contundentemente en entrevista con Teleamazonas que la realidad del país cambió.

Según su visión, el actual momento histórico demanda otras estrategias. Aguiñaga afirmó sin titubeos que “el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa”. Estas palabras marcan un punto de inflexión dentro de su organización política, la Revolución Ciudadana (RC).

Marcela Aguiñaga y su distanciamiento de Correa

La funcionaria provincial reveló detalles sobre su comunicación interna. Confesó abiertamente que no conversa con el expresidente Rafael Correa desde hace varios meses atrás. Sin embargo, mantiene gratitud por las enseñanzas recibidas durante su administración anterior. Ella valora la impronta de gestión rápida aprendida entonces. En sus declaraciones, dijo: “Si tuviera la oportunidad- de hablar- siempre voy a reconocer mi cariño y mi gratitud”. No obstante, reconoce que los tiempos actuales exigen pragmatismo.

La prefecta del Guayas busca soluciones reales para los ciudadanos. Aguiñaga sostiene que lo público y lo privado deben colaborar sin competir entre ellos. El desarrollo de la provincia requiere sumar esfuerzos de todos los sectores productivos. Por ello, la líder guayasense enfatizó la urgencia de consensos. Mencionó textualmente: “el Ecuador de hoy necesita diálogo y una agenda en común”.

El futuro político de Marcela Aguiñaga

Sobre su permanencia en la Revolución Ciudadana, actuará con cautela. La prefecta evitará decisiones basadas en la cólera o el impulso del momento. Prefiere reflexionar profundamente desde la racionalidad antes de definir su próximo paso electoral. Por ahora descarta unirse a movimientos políticos como RETO. Expresó con sinceridad: “Siento mucha nostalgia de dejar la organización que he ayudado a construir”.

El conflicto escaló tras dialogar con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. Marcela Aguiñaga considera que recibe castigo injusto por hacer gestión administrativa. Su deber fundamental es gobernar para quienes votaron y no votaron por ella. Defiende que sentarse con contrarios es necesario para avanzar. Enfatizó: “El hacer gestión hace que me siente con personas con las que podemos tener diferencias muy profundas”.

Tensión interna en la Revolución Ciudadana

Rafael Correa rechazó este acercamiento el pasado 20 de noviembre. El exmandatario anunció oposición a una eventual reelección de Aguiñaga en el 2027. Esto fractura al movimiento en una provincia clave para sus aspiraciones electorales. Los problemas internos se acentúan peligrosamente para la organización. Todo ocurre a pocas semanas de la convención nacional del movimiento político. Este evento definirá nuevas autoridades los próximos 10 y 11 de enero de 2026.