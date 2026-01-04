COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Estados Unidos

Marco Rubio asegura que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y lamenta que “la gran mayoría de la oposición” esté fuera del país

El secretario de Estado de Estados Unidos no ve muy viable que María Corina Machado tome las riendas de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.
Marco Rubio es uno de los hombres más influyentes del Gobierno de Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que su país no está “en guerra” con Venezuela y que el ánimo de conflicto va dirigido en realidad al narcotráfico.

Además, reivindicó la importancia de dirigir su transición “por el bien” de ambos países y avisó que el Gobierno estadounidense se está centrando ahora en las autoridades cubanas, “un gran problema”.

Estados Unidos seguirá con sus ataques a “narcolanchas”

Rubio compareció ante el programa Meet the Press, de la cadena NBC, un día después de la operación militar en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

En la entrevista, Rubio indicó que Estados Unidos no tiene intención de cesar sus ataques a las presuntas “narcolanchas” en el Caribe, que han dejado por ahora más de un centenar de muertos.

El papa León pide superar la violencia y salvaguardar la soberanía de Venezuela

“Seguiremos atacando a las embarcaciones con drogas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”, afirmó. “Como también seguiremos decomisando embarcaciones sancionadas por órdenes judiciales”, añadió en referencia a los petroleros incautados frente a las costas venezolanas durante los últimos meses.

Dirigiendo la política de Venezuela

El secretario de Estado defendió igualmente el plan del presidente Donald Trump para dirigir el periodo de transición en Venezuela tras la captura de Maduro. “Queremos que Venezuela avance en cierta dirección porque no solo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que también beneficia nuestro interés nacional. Puede afectar a algo que amenaza nuestra seguridad nacional, o a algo que es beneficioso o perjudicial”, indicó.

“Queremos un futuro mejor para Venezuela, y creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela también es estabilizador para la región y refuerza el ‘vecindario’ en el que vivimos”, añadió. Sin embargo, no se mostró muy confiado ante la posibilidad que los opositores, liderados por María Corina Machado, tomen el poder.

“María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento (opositor), pero estamos lidiando con la realidad inmediata“, indicó. Consideró que ella y el movimiento opositor venezolano en general se encuentran ante un problema de tiempos. “La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, indicó.

Rubio precisó que su país está trabajando ya en un proceso de transición con momentos clave en las “próximas dos o tres semanas”.

Cuba es un “gran problema”, dice el vocero de Estados Unidos

Rubio se mostró finalmente esquivo sobre la posibilidad de que Cuba pueda ser el próximo escenario de una operación militar norteamericana. A este respecto, se limitó a decir que “el Gobierno cubano es un gran problema” y que sus autoridades “están en muchos problemas”.

“No voy a comentar nuestros próximos pasos ni sobre nuestras políticas actuales al respecto. Pero no somos muy partidarios del Gobierno cubano y creo que eso no es un misterio”, manifestó Rubio, de ascendencia cubana precisamente.

