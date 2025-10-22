COMUNIDAD POR USD 1
Hace 4 meses
Espectáculos
Música

María Becerra ya no es ‘La Nena de Argentina’ tras la ruptura con su mánager

María Becerra sufrió un revés legal al perder los derechos de su apodo icónico 'La Nena de Argentina', registrado por su ahora exmánager, José Levy.
La cantante argentina María Becerra.
Gabriela Yánez A.

Gabriela Yánez A.

La cantante María Becerra ya no puede usar libremente el término ‘La Nena de Argentina’ en su carrera. La razón: José Mauricio Levy, su exmánager, lo registró como suyo ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La revelación se dio a casi un año de la separación profesional de ambos, la misma que se dio, supuestamente, en buenos términos.

Origen del famoso apodo de María Becerra

El término ‘La Nena de Argentina’ surgió en 2019 como título del segundo álbum de estudio de María Becerra, lanzado bajo el sello Dale Play Records. Este disco incluyó colaboraciones con artistas como Cazzu y Becky G, consolidando su imagen en el pop urbano latinoamericano.

María Becerra supera un nuevo embarazo ectópico que casi le cuesta la vida

Desde entonces, el apodo se popularizó en canciones, presentaciones y merchandising, contribuyendo a éxitos como ‘High’ y ‘Mama Eh’, que acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales.

A nivel mundial, María Becerra es muy conocida con ese seudónimo, por lo que este revés legal está causando sorpresa entre sus fanáticos.

Detalles del registro y separación profesional

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina confirma que José Levy posee el 100% de los derechos de la marca ‘La Nena de Argentina’. Los registros incluyen el proyecto de concesión número 3399406, con vigencia hasta el 29 de mayo de 2033 para dos categorías y hasta el 14 de junio de 2034 para otra. Sin autorización, Becerra deberá abonar regalías por su uso en producciones musicales o promocionales.

La separación entre Becerra y Levy ocurrió el 11 de noviembre de 2024, descrita como amistosa por la filial argentina de Billboard. Levy emitió un comunicado: “Quisiera extender mi más sincero agradecimiento a María por confiar en mí durante casi siete años, desde el principio. Ha sido un verdadero placer y un honor ser parte de su trayectoria profesional, y le deseo todo el éxito en este nuevo capítulo”.

Tras la ruptura, Becerra reorganizó su equipo con Natanael Real como mánager diario y Armando Lozano como consultor internacional, ambos activos desde antes de la separación. Mientras que Levy dejó de publicar contenido relacionado con Becerra en redes sociales, respetando la transición.

María Becerra ya no usa su famoso seudónimo

Desde noviembre de 2024, María Becerra omitió el término en lanzamientos, como en su gira internacional y publicaciones en Instagram, donde previamente lo usaba como firma distintiva.

Este cambio marca el fin de una era que impulsó su expansión global, con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Medios como La Voz y C5N reportaron que la situación podría resolverse mediante negociación, dada la ausencia de conflictos públicos. Levy, ahora enfocado en otros proyectos, no ha emitido declaraciones recientes sobre la marca.

Por otra parte, en el INPI sí consta el registro del nombre de María Becerra como marca para diferentes rubros, incluyendo indumentaria, joyería, espectáculos y también para las redes sociales. La artista es la dueña del 100% de los derechos de su nombre de pila.

