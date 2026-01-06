María Corina Machado califica a Delcy Rodríguez de "despiadada" y cuestiona su legitimidad en la transición.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha generado un fuerte impacto mediático este martes al emitir juicios severos sobre la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Durante una conversación exclusiva con la cadena norteamericana CBS, Machado fue tajante al calificar a Rodríguez como una figura “todavía más despiadada” que Nicolás Maduro, quien fuera su predecesor en el poder antes de los recientes acontecimientos militares. Según la dirigente, existe un consenso generalizado tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional sobre el historial oscuro que arrastra la funcionaria en la política venezolana. Esta declaración surge en un momento de extrema tensión donde se define el futuro inmediato de la nación sudamericana.

La desconfianza es, para la ganadora del premio Nobel de la Paz, el rasgo más distintivo que define la relación entre la ciudadanía y la actual mandataria interina. María Corina Machado insistió en que “nadie en Venezuela se fía de ella”, sugiriendo que su ascenso a la presidencia encargada no ha mitigado los recelos que genera su figura en los distintos estamentos sociales. Para Machado, el papel que ha desempeñado Rodríguez a lo largo de los años es ampliamente conocido, lo que invalida cualquier intento de presentarla como una opción de consenso para la reconciliación nacional. La líder opositora busca así alertar a la comunidad internacional sobre la naturaleza real de quien ahora ostenta el mando en Caracas.

Un panorama transformado por la intervención militar

El contexto de estas declaraciones se enmarca en la resaca política tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado fin de semana. Dicha acción resultó en lo que Washington ha denominado oficialmente como la “captura” de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, un evento que ha alterado de forma irreversible el tablero político de la región. María Corina Machado ha aprovechado esta coyuntura para realizar una ronda de declaraciones en los principales medios de comunicación estadounidenses, buscando consolidar su posición en el nuevo escenario. El despliegue de las fuerzas norteamericanas ha abierto una transición que actualmente está siendo dirigida bajo la supervisión directa de la administración de Washington.

En su intervención mediática, la dirigente opositora intentó recuperar un protagonismo central dentro del proceso de cambio que vive Venezuela. Sin embargo, el camino para María Corina Machado no parece estar exento de obstáculos internos y externos de gran envergadura. A pesar de su reconocimiento como Nobel de la Paz, la líder debe navegar en un entorno donde las alianzas se reconfiguran minuto a minuto tras la caída del chavismo. La entrevista con la CBS representa el punto final de una serie de comparecencias donde ha intentado definir las líneas rojas de la transición y denunciar la continuidad de prácticas autoritarias bajo nuevos rostros.

El escepticismo de Donald Trump y la legitimidad interna

Uno de los puntos más críticos que enfrenta María Corina Machado es la percepción que el presidente Donald Trump tiene sobre su figura. El mandatario estadounidense ha manifestado públicamente sus dudas respecto a la viabilidad de Machado como la principal dirigente para liderar el país hacia la democracia. Trump ha esgrimido que la opositora no goza del nivel de lealtad ni del respeto suficiente entre sus propios compatriotas para garantizar una estabilidad duradera. Esta postura del jefe de la Casa Blanca supone un desafío estratégico para Machado, quien debe demostrar su capacidad de convocatoria y su peso político real en el terreno.

La falta de confianza por parte de Washington complica las aspiraciones de María Corina Machado de ser la cara visible de la transición democrática. Mientras Trump cuestiona su respeto interno, Machado enfoca sus críticas hacia Delcy Rodríguez para deslegitimar a quien hoy ocupa el Palacio de Miraflores bajo el título de presidenta encargada. La lucha por el reconocimiento internacional es feroz, y los informes sobre la falta de respaldo popular hacia Machado son utilizados como argumentos para buscar otros liderazgos. En este sentido, la dirigente se ve obligada a confrontar tanto al régimen residual como a las reticencias de sus propios aliados en el norte.

Desmantelamiento de estructuras y supuestas órdenes de EE. UU.

Machado sostiene una teoría inquietante sobre la relación entre Delcy Rodríguez y el gobierno de los Estados Unidos. Según la opositora, existen sospechas de que la presidenta encargada está operando bajo órdenes directas de Washington para cumplir objetivos específicos. María Corina Machado cree que Rodríguez ha recibido el encargo de ejecutar acciones contundentes para desarticular las llamadas “estructuras criminales” que servían de sustento al poder de Maduro. Este supuesto pacto buscaría limpiar el aparato estatal de elementos radicales para facilitar un tránsito más fluido hacia un sistema democrático pleno, aunque bajo una tutela externa evidente.

Estas agrupaciones delictivas, percibidas por Washington como una extensión del mando de Maduro, son el objetivo principal de la nueva estrategia de seguridad. María Corina Machado enfatiza que el desmantelamiento de estos grupos es una condición necesaria, pero advierte que Rodríguez no es la persona idónea para liderarlo dada su crueldad intrínseca. La líder opositora sugiere que la transición podría verse viciada si se permite que una figura tan cercana al pasado autoritario sea quien dirija la depuración del Estado. La sospecha de que Delcy Rodríguez sea solo un instrumento funcional para los intereses de EE. UU. planea sobre todo su discurso político actual.

Conexiones internacionales y el papel de enlace con aliados

Otro aspecto fundamental denunciado por María Corina Machado es el papel de Rodríguez como puente con potencias extranjeras rivales de Occidente. La líder la describió como el “enlace principal” en las comunicaciones y acuerdos estratégicos de Venezuela con aliados como Rusia e Irán. Esta conexión resulta especialmente alarmante para los intereses de seguridad hemisférica, dado el nivel de compromiso que el régimen anterior mantenía con estas naciones. Para Machado, el hecho de que Rodríguez mantenga estos hilos de poder la convierte en una figura peligrosa que podría facilitar la ingerencia externa en asuntos que competen estrictamente a los venezolanos.

Al concluir su análisis, María Corina Machado reiteró que la maldad política de Rodríguez supera incluso los niveles vistos durante los años de mandato de Maduro. La descripción de la presidenta encargada como un ser más despiadado busca movilizar una opinión pública internacional que podría verse tentada a aceptar un cambio cosmético en el poder. Para Machado, la transición solo será auténtica cuando se elimine cualquier rastro de las figuras que sostuvieron el andamiaje del régimen anterior. La lucha por el control de la narrativa en Venezuela entra así en una fase de ataques directos y redefinición de liderazgos en medio de una incertidumbre total.