María Corina Machado, Nobel de la Paz: Daniel Noboa destaca mensaje contra dictaduras en Latinoamérica

El presidente Daniel Noboa destacó este 10 de diciembre el impacto del reconocimiento a María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, durante la ceremonia en Oslo.

El mandatario subrayó que el premio simboliza un impulso continental hacia la libertad y la dignidad, valores que consideró innegociables en el escenario latinoamericano.

Daniel Noboa resalta el contexto regional durante la ceremonia

Noboa viajó a Noruega tras la invitación de la dirigente venezolana. María Corina Machado no logró llegar a la premiación y su hija, Ana Corina Sosa, tomó la palabra en su nombre.

Durante su intervención, evocó “la lucha contra una dictadura brutal” en Venezuela, señalando que “lo hemos intentado todo”.

La sala respondió con una ovación que consolidó la importancia del mensaje democrático en un continente que debate sobre sistemas autoritarios.

A través de su cuenta en X, Daniel Noboa compartió un mensaje que generó repercusión continental: “Felicitaciones, María Corina Machado, por este Nobel de la Paz que refleja una causa común: la de una región que se une, se levanta y avanza hacia un futuro donde la libertad y la dignidad sean innegociables”. Su declaración reforzó la posición ecuatoriana frente al avance de gobiernos que restringen derechos fundamentales.

El mandatario agregó que Ecuador acompaña el momento político regional, con un mensaje directo: “Hoy Ecuador entero acompaña a un continente que está marcando un antes y un después. Latinoamérica está despertando con fuerza, dejando claro que ninguna dictadura puede resistir cuando los países se unen”.

Un acto emotivo y una postura democrática clara

En declaraciones para la prensa, Daniel Noboa afirmó que el reconocimiento del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado representa un mensaje para Venezuela y para Sudamérica.

“Me alegro por ella, me alegro por todos los venezolanos. Me alegro por Sudamérica, que tanto necesita libertad, necesita dignidad, necesita democracia”, sostuvo el presidente de Ecuador.

Sobre el desarrollo del evento, Noboa comentó que el acto resultó “muy emotivo” y aseguró que acudió por un compromiso de principios. “Hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas, apoyar la democracia en nuestra región”.