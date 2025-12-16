María Corina Machado se fracturó una vértebra durante su huida de Venezuela; Maduro respondió con una estupidez

La opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, sufrió varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra, durante su huida de Venezuela el pasado lunes en una pequeña embarcación pesquera como parte de su larga travesía en alta mar para intentar asistir a la ceremonia de entrega del galardón en la capital noruega, Oslo.

El diario ‘Aftenposten’ detalló que, según sus fuentes, las condiciones climáticas eran muy adversas y que, tras su llegada a Noruega el jueves por la noche, acudió al Hospital Universitario Ulleval de Oslo para realizarse una revisión, tras lo que el equipo médico le detectó una fractura en una vértebra.

Las lesiones quedaron confirmadas por la exjefa de campaña de Comando Con Venezuela, Magalli Meda. El viaje en alta mar, que duró aproximadamente cinco horas, le impidió llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del galardón y, en su lugar, recogió el premio su hija, Ana Corina Sosa. Machado habría huido de Caracas disfrazada y con una peluca hasta llegar a la costa, donde habría cogido un barco hacia la pequeña nación insular de Curazao. Fue en ese tramo del viaje donde la opositora se habría lesionado. Posteriormente, habría tomado un avión hacia Oslo que hizo escala en Estados Unidos.

Maduro habla de Machado

Tras hacerse pública la noticia sobre las lesiones sufridas por María Corina Machado durante su salida clandestina de Venezuela y su accidentada travesía hacia Europa, el presidente Nicolás Maduro se refirió al incidente con declaraciones despectivas contra la líder opositora. El mandatario afirmó que Machado no tendría fracturada una vértebra, como confirmaron fuentes médicas y dirigentes de su entorno, sino “el cerebro”. Sucedió en una intervención transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Las declaraciones las emitió durante el programa oficial Con Maduro +. El jefe de Estado reaccionó a la presencia de Machado en Oslo en el marco de las actividades vinculadas a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Maduro enmarcó el episodio dentro de lo que calificó como una “agresión internacional” contra Venezuela. Además, cuestionó las denuncias realizadas por la opositora ante foros europeos.

En ese mismo espacio, el presidente venezolano criticó afirmaciones atribuidas a Machado sobre presuntos vínculos de la población con el narcotráfico. En este sugirió que el Ministerio Público debía pronunciarse al respecto. Además, reiteró acusaciones contra dirigentes opositores en el exilio, a quienes señaló de promover una intervención militar extranjera.

Esto se produce en un contexto de alta polarización política y creciente presión internacional sobre el Gobierno venezolano. Mientras la oposición intenta capitalizar su visibilidad global como parte de su estrategia política.