COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Cine

María Elisa Camargo conquista Hollywood: “Todavía lo estoy procesando”

Tras años de esfuerzo, la actriz ecuatoriana María Elisa Camargo llega a la meca del cine con la cinta ‘Off the Grid’, compartiendo créditos con Greg Kinnear y Josh Duhamel.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
María Elisa Camargo conquista Hollywood: “Todavía lo estoy procesando”
María Elisa Camargo mantiene una relación sentimental a distancia y aseguró sentirse estable y plena. Foto: IG mariaecamargo.
María Elisa Camargo conquista Hollywood: “Todavía lo estoy procesando”
María Elisa Camargo mantiene una relación sentimental a distancia y aseguró sentirse estable y plena. Foto: IG mariaecamargo.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

La actriz ecuatoriana María Elisa Camargo logró su esperado debut en Hollywood con la película ‘Off the Grid’, donde comparte créditos con reconocidos referentes de la industria cinematográfica como Greg Kinnear y Josh Duhamel

Este importante paso marca el inicio de nuevos proyectos para la intérprete en la meca del cine.

María Elisa Camargo se confiesa

María Elisa Camargo en una entrevista con la revista ¡HOLA! Américas expresó que este triunfo la llena de ilusión, pero también implica una estrategia clara, ya que desea consolidar su carrera internacional. 

“Me siento como levitando, todavía lo estoy procesando, pero sí, me siento muy estratégica al respecto”, señaló la actriz guayaquileña, de 39 años. 

La película ‘Off the Grid‘ narra la historia de un brillante científico, interpretado por Josh Duhamel, que huye con un invento revolucionario para evitar que una corporación lo use como arma. 

Su personaje debe enfrentarse a una fuerza de élite y recurrir a la tecnología para sobrevivir.

Experiencia en el rodaje

El rodaje de ‘Off the Grid‘  no estuvo exento de dificultades para María Elisa, quien vivió momentos intensos debido a los retrasos causados por las huelgas de guionistas y actores en 2023. 

En un principio perdió su papel, pero luego logró recuperarlo. “Fue muy duro, la verdad. Ha sido como la ruptura de corazón más grande que he tenido en mi vida. Y luego que me lo devolvieron, fue la montaña rusa emocional más heavy en la que he estado en mi carrera”, compartió la actriz. 

En el set, ella demostró una gran afinidad con sus colegas, especialmente con Josh Duhamel, con quien compartió un sentido del humor especial que fortaleció su relación profesional. La conexión con Greg Kinnear fue también memorable, gracias a un episodio que evidenció que, a pesar de ser un nominado al Oscar, es una persona cercana y divertida, contó.

Estas experiencias humanas enriquecieron su trabajo y fortalecieron su crecimiento profesional.

En lo personal

Y más allá de su éxito en Hollywood, la guayaquileña reveló que vive una etapa feliz en lo personal. María Elisa Camargo mantiene una relación sentimental a distancia y aseguró sentirse estable y plena. “Estoy feliz, estoy enamorada, estoy estable. Estamos en un momento bonito”, afirmó. 

Además, confesó que congeló sus óvulos como parte de un plan para su futuro, considerándolo una inversión que le brinda tranquilidad. 

La actriz destacó que esta relación le permite ver la vida con “más luz y color”.

Otros logros y trayectoria

Nacida en Guayaquil el 21 de octubre de 1985, María Elisa Camargo inició su carrera artística en el reality ‘Factor X’ en 2005. 

Desde entonces, ha consolidado una amplia trayectoria en telenovelas, series y cine. 

Ha trabajado en producciones de Televisa, Telemundo, HBO y Netflix, además de prestar su voz en el popular videojuego ‘Call of Duty’, convirtiéndose en la primera actriz latina en hacerlo.

Más participaciones

María Elisa Camargo ha mostrado su talento en producciones como ‘Verano de Amor’, ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘Llena de amor’, ‘Flor Salvaje’, ‘En otra piel’ y ‘Porque el amor manda’, por precisar algunas.  

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín SC empata 2-2 con El Nacional con nueve jugadores en cancha

Lujos, viajes y tragedia: así era la vida de Jhosue Morante asesinado en Manta

Terror en Manta: jugaba fútbol y fue asesinado; otro hombre muere tras 16 días de agonía

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

María Elisa Camargo conquista Hollywood: “Todavía lo estoy procesando”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín SC empata 2-2 con El Nacional con nueve jugadores en cancha

Lujos, viajes y tragedia: así era la vida de Jhosue Morante asesinado en Manta

Terror en Manta: jugaba fútbol y fue asesinado; otro hombre muere tras 16 días de agonía

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

María Elisa Camargo conquista Hollywood: “Todavía lo estoy procesando”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín SC empata 2-2 con El Nacional con nueve jugadores en cancha

Lujos, viajes y tragedia: así era la vida de Jhosue Morante asesinado en Manta

Terror en Manta: jugaba fútbol y fue asesinado; otro hombre muere tras 16 días de agonía

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

Argentina declara a estas bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO