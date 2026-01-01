María José Pinto asume la Presidencia en un Ecuador blindado por decreto de estado de excepción y récord en violencia.

Desde las primeras horas de este jueves 1 de enero de 2026, María José Pinto ha asumido las funciones como la máxima autoridad del Ejecutivo en Ecuador, en reemplazo temporal del presidente constitucional. Este cambio de mando se produce en un momento sumamente crítico para la nación, que recibe el año nuevo bajo un estricto régimen de seguridad. El traspaso de poder ocurre luego de que Daniel Noboa solicitara una licencia de 18 días por motivos personales, dejando el país sumido en una profunda crisis de inseguridad que obligó a tomar medidas drásticas de última hora.

La llegada de María José Pinto al sillón presidencial en el Palacio de Carondelet no se da en un ambiente de festividad, sino en un entorno de violencia generalizada. Apenas unas horas antes de entregar el cargo, el presidente Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 277 el 31 de diciembre. Esta medida fue la respuesta gubernamental ante los informes de inteligencia que revelan una escalada de homicidios y ataques armados, configurando un escenario complejo para la gestión interina que ahora encabeza la vicepresidenta, quien deberá administrar un Estado bajo conmoción.

María José Pinto y nuevo estado de excepción en zonas críticas

El decreto que ahora deberá supervisar María José Pinto establece el estado de excepción por grave conmoción interna en nueve provincias y tres cantones, identificados como los focos más peligrosos del territorio. Las provincias afectadas por la medida incluyen a Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y la amazónica Sucumbíos. Además, se suman los cantones de La Maná en Cotopaxi, junto con Las Naves y Echeandía en Bolívar, zonas donde el crimen organizado ha ganado terreno.

Durante el mandato interino de María José Pinto, regirán restricciones específicas en estas jurisdicciones por un lapso de sesenta días. El documento oficial dispone la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esta normativa faculta a las fuerzas del orden para realizar allanamientos sin orden judicial previa con el fin de neutralizar amenazas inminentes. Asimismo, se ordena que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional para intentar restablecer el orden público.

Cifras históricas de homicidios en 2025

El desafío que enfrenta María José Pinto es monumental, pues asume el liderazgo en un cierre de año marcado por una cifra histórica de homicidios que ha conmocionado a la sociedad. Según los datos oficiales expuestos por el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, hasta el 19 de diciembre se registraron 8.847 muertes violentas. Este balance supera ampliamente los 7.063 asesinatos contabilizados en 2024 y rebasa los registros de 2023, consolidando al 2025 como el año más sangriento en las estadísticas de criminalidad.

Los informes que ahora reposan en el despacho de María José Pinto detallan un deterioro acelerado de la seguridad en el último bimestre. Entre noviembre y diciembre de 2025, las muertes violentas aumentaron un 18% a nivel nacional en comparación con el periodo anterior. Específicamente, se contabilizaron 1.232 víctimas de homicidio intencional solo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre, lo que justificó la emisión del nuevo decreto para ajustar las estrategias a la realidad actual del Ecuador.

Masacre en Manta recibe a María José Pinto

La gestión de María José Pinto inicia con la sombra de una nueva tragedia ocurrida en la provincia de Manabí. Casi a la par de la publicación del decreto, se registró una masacre en Manta alrededor de las 23h00 del 31 de diciembre en el barrio Nueva Esperanza. Sujetos armados dispararon indiscriminadamente contra un grupo reunido en el exterior de una vivienda, dejando siete personas fallecidas y once heridas. Este ataque armado enluta el inicio de su encargo y evidencia la brutalidad de las bandas criminales.

Este evento, que ahora debe gestionar el gobierno de María José Pinto, dejó víctimas inocentes, incluyendo un menor de 10 años y una mujer embarazada entre los heridos, quienes fueron trasladados de urgencia ante la insuficiencia inicial de ambulancias. Con este hecho, el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó cerró el 2025 con 519 muertes violentas, la cifra más alta de su historia. La parroquia Eloy Alfaro, escenario del crimen, acumuló 100 muertes en el año, demostrando la gravedad de la situación en la costa ecuatoriana.

Licencia y agenda internacional de Noboa

Mientras María José Pinto dirige el país, Daniel Noboa hará uso de su licencia aprobada por la Asamblea Nacional con 81 votos a favor de la bancada oficialista ADN y aliados, a pesar de la negativa de la Revolución Ciudadana. El permiso se extenderá hasta el 19 de enero. Noboa solicitó esta ausencia por motivos de carácter personal, aunque su administración ha estado marcada por una intensa agenda de viajes internacionales, sumando 28 desplazamientos desde el inicio de su gobierno a finales de 2023.

Al finalizar el periodo en el que María José Pinto estará al frente del Ejecutivo, Noboa retomará sus actividades con una agenda oficial en el extranjero. El mandatario acudirá a Davos del 19 al 22 de enero para el Foro Económico Mundial y posteriormente viajará a Bélgica del 22 al 25 de enero. En Europa, mantendrá encuentros con la Unión Europea donde insistirá en la concesión del visado Schengen para los ecuatorianos, retomando la diplomacia tras su paso por España, Emiratos Árabes y la ceremonia del Nobel en Noruega.