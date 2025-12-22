María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

La provincia de Manabí vuelve a brillar con fuerza en el escenario mundial gracias al talento excepcional de María Sol Taranto. La joven, oriunda del cantón Chone, representó con orgullo a Ecuador en el prestigioso certamen Miss Teen Ecoturismo Internacional celebrado en República Dominicana. Durante toda la competencia, la representante logró destacar por su elegancia y carisma ante el exigente jurado.

El triunfo en tierras caribeñas se concretó tras diversas pasarelas donde la belleza de Manabí cautivó por completo a los asistentes. Las excelentes puntuaciones obtenidas por su desempeño permitieron que Taranto se alzara con la distinción máxima de este concurso internacional. En sus redes, la ganadora resaltó que su constante preparación fue el factor fundamental para alcanzar este importante logro.

