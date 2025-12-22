COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Belleza

María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

La joven María Sol Taranto, representante de Manabí, triunfó en el certamen Miss Teen Ecoturismo Internacional y recibió un emotivo homenaje al retornar a Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana. (Instagram)
María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana. (Instagram)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La provincia de Manabí vuelve a brillar con fuerza en el escenario mundial gracias al talento excepcional de María Sol Taranto. La joven, oriunda del cantón Chone, representó con orgullo a Ecuador en el prestigioso certamen Miss Teen Ecoturismo Internacional celebrado en República Dominicana. Durante toda la competencia, la representante logró destacar por su elegancia y carisma ante el exigente jurado.

El triunfo en tierras caribeñas se concretó tras diversas pasarelas donde la belleza de Manabí cautivó por completo a los asistentes. Las excelentes puntuaciones obtenidas por su desempeño permitieron que Taranto se alzara con la distinción máxima de este concurso internacional. En sus redes, la ganadora resaltó que su constante preparación fue el factor fundamental para alcanzar este importante logro.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Sol Taranto (@mariasol_taranto)

Recibimiento triunfal en Manabí

A su llegada al país, la soberana de Manabí fue recibida con altos honores en el aeropuerto de la ciudad de Manta. Un contingente de agentes policiales y bastoneras de una institución local amenizaron su esperado regreso, brindándole un homenaje caluroso digno de su nuevo título. El apoyo masivo se extendió rápidamente a los medios digitales con mensajes afectuosos.

Con el firme compromiso de servir a su comunidad, la representante de Manabí expresó su profundo sentir tras la victoria internacional alcanzada. La joven escribió: “Mi corazón está profundamente agradecido… Gracias a cada una de las personas que estuvieron presentes, haciéndome sentir el amor de mi tierra Ecuador en una bienvenida tan calurosa, sincera e inolvidable. Volver a casa con este logro en el corazón es un honor que llevaré siempre conmigo”. Ella prometió dejar siempre en alto el nombre de su país con entrega y gratitud.

Durante el certamen, Yarimar Serrano, de Puerto Rico, ganó como Miss Teen Ecoturismo. Mientras, la ecuatoriana María Sol Taranto obtuvo la designación de Teen Ecoturismo Internacional y Soffía Llatas, de Perú, e coronó como Miss Petite.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

Más de 319.000 ciudadanos fueron inmunizados en la segunda jornada de vacunación en Ecuador

María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

Más de 319.000 ciudadanos fueron inmunizados en la segunda jornada de vacunación en Ecuador

María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

Más de 319.000 ciudadanos fueron inmunizados en la segunda jornada de vacunación en Ecuador

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO