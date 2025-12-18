Mariana Bermúdez, psicóloga manabita que reside en Estados Unidos, recibe un reconocimiento de la Asamblea Nacional.

En una emotiva ceremonia realizada este jueves 18 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional se vistió de gala para honrar a los compatriotas que han dejado una huella imborrable fuera de las fronteras patrias. Entre los galardonados destacó la presencia de Mariana Bermúdez, una reconocida psicóloga oriunda de la provincia de Manabí, quien recibió la condecoración “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” al mérito social. Este galardón resalta no solo su trayectoria profesional, sino su capacidad para inspirar a la comunidad latina a través de la educación emocional y la resiliencia. En sus redes sociales, la manabita expresó: “Migrar es tener el coraje de empezar de nuevo, de sostener los sueños lejos de casa y de convertir la identidad en fortaleza“, dedicando el logro a sus pacientes y familia.

La influencia de la profesional manabita ha trascendido el consultorio privado para instalarse en plataformas de alcance masivo internacional. Mariana Bermúdez ha logrado consolidarse como una referente en temas de bienestar emocional, brillando en cadenas televisivas como Telemundo, donde imparte valiosas enseñanzas sobre salud mental y amor propio. Su labor comunicacional ha permitido que miles de migrantes encuentren herramientas para gestionar la ansiedad y la adaptación cultural, convirtiendo el miedo en un nuevo propósito de vida. Este reconocimiento legislativo valida su esfuerzo por visibilizar la importancia del equilibrio psicológico como pilar fundamental para el desarrollo humano, independientemente del lugar donde se resida.

La psicóloga Mariana Bermúdez y otras personas fueron galardonadas

El evento legislativo se enmarcó en la conmemoración del Día Nacional del Migrante y del Migrante Ecuatoriano Retornado, una fecha clave para reconocer el aporte de la diáspora al país. Además de Mariana Bermúdez, la Asamblea entregó la condecoración “Dr. Vicente Rocafuerte” a otros perfiles destacados. Durante la sesión, Marta Siza, calificada como embajadora del sabor ecuatoriano en Madrid, ofreció un discurso conmovedor sobre la valentía que implica dejar la tierra natal. Siza señaló que, a pesar de haber salido de Ecuador hace más de tres décadas, jamás abandonó sus raíces, utilizando la gastronomía como un vehículo para llevar la cultura nacional al mundo, reafirmando su compromiso de mantener en alto el nombre del país.

Por otro lado, la ceremonia contó con la intervención de Ricardo Perotti, artista ecuatoriano que subrayó cómo la migración nace, fundamentalmente, de un anhelo de superación familiar y personal. Para Perotti, el arte funciona como un embajador silencioso que construye identidad y une culturas dispares. En su alocución, dedicó su reconocimiento a aquellos migrantes anónimos que trabajan incansablemente y que, con su esfuerzo diario, fortalecen a las comunidades en el exterior. Estas intervenciones reforzaron el mensaje de que los ecuatorianos, aunque estén lejos del territorio nacional, llevan a su patria en el corazón y en cada acción que ejecutan profesionalmente.

Ciencia, historia y listas de méritos

Uno de los momentos más trascendentales de la jornada fue la participación de Juan Salinas, piloto aeroespacial, quien marcó un hito histórico al convertirse en el primer ecuatoriano en viajar al espacio. Salinas afirmó que este logro demuestra que los sueños de la juventud y de los migrantes no tienen límites si se acompañan de determinación. Al agradecer el respaldo legislativo, destacó que la ciencia y la innovación son caminos de esperanza vitales para el Ecuador. Su condecoración simboliza que el talento nacional ha llegado a las fronteras más lejanas posibles, dedicando su medalla a los docentes y estudiantes que creen en el poder transformador de la educación.

El acto solemne contó con la presencia de autoridades como el viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu, y el secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, Hugo Dután. Junto a la destacada Mariana Bermúdez, la lista de homenajeados al Mérito Social incluyó a figuras como Alejandro Israel Cuenca Egas, Manuel Antonio Matute Ochoa y la Asociación “Son y Alegría” de Italia, entre otros. También se entregaron reconocimientos Post Mortem a Hilda María Astudillo Gavilánes y Guillermo Ancelmo Astudillo Guzmán, honrando su memoria. Este despliegue de galardones busca visibilizar a las organizaciones y ciudadanos que tejen redes de apoyo y solidaridad en diversos continentes.

Compromiso estatal con la comunidad migrante

En las categorías de Mérito Empresarial y Cultural, se destacaron mujeres líderes como Martha Elena Sisa Rodríguez y Nelly Isabel Vargas Velastegui. Asimismo, en el ámbito deportivo, Miguel Euclides López Durán fue laureado por su disciplina y representación atlética. La Asamblea Nacional, a través de estas distinciones, reafirmó su reconocimiento a la contribución económica y social que realizan las personas migrantes y retornadas. El evento no solo fue un acto protocolario, sino una declaración de principios sobre la defensa de los derechos de la movilidad humana y la búsqueda constante de igualdad de oportunidades para todos los compatriotas.

Finalmente, el reconocimiento a perfiles como el de Mariana Bermúdez y los demás galardonados envía un mensaje potente a la sociedad: el éxito de un ecuatoriano en el exterior es un triunfo para todo el país. La legislatura cerró la sesión con el compromiso de seguir legislando a favor de políticas que protejan y potencien a la comunidad migrante. La diversidad de los perfiles premiados, desde la ciencia espacial hasta la psicología y la gastronomía, evidencia la riqueza del talento humano que Ecuador exporta al mundo, consolidando lazos que trascienden la distancia física y fortalecen la identidad patria.