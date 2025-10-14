Mario Fernando Pérez, hermano de Mafer Pérez, sufrió accidente en la vía Guayaquil–Babahoyo

El pasado 11 de octubre de 2025, el modelo y maquillador Mario Fernando Pérez sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía a cumplir varios compromisos laborales. El hecho se registró en la vía Guayaquil–Babahoyo, a la altura del cruce de Milagro, antes del sector conocido como Tres Postes.

“Tenía un contrato para maquillar a una novia y también iba a ser maestro de ceremonia, pero no pude llegar debido al siniestro”, relató el también presentador en declaraciones recientes para el diario EXTRA. Pérez añadió que el percance fue inesperado.

Según su testimonio, el accidente se produjo pocos metros después de otro siniestro vial que había dejado cuatro fallecidos. “Había un accidente previo, pero eso era en el carril contrario, por lo que yo iba circulando lento debido a todo lo ocurrido. De repente sentí un impacto por detrás. Resulta que hubo un choque entre dos camiones; uno de esos se volcó y cayó en la parte de la cajuela de mi vehículo. Gracias a Dios no cayó más adelante, porque si no, no estaría contando nada de esto a ustedes”, expresó.

Asistencia inmediata y parte oficial

En el sitio se encontraban agentes de tránsito debido al accidente anterior, quienes acudieron rápidamente a brindar ayuda. “Se acercaron, tomaron los datos y rescataron al chófer del camión volcado, quien fue trasladado al hospital por sus heridas. A los otros dos conductores los llevaron a la Comisión de Tránsito de Milagro, donde se levantó el parte correspondiente”, explicó Pérez, mencionando la importancia de su testimonio en el reporte oficial.

El Mister Ecuador 2025 indicó que se le practicó una prueba de alcoholemia como parte del procedimiento estándar, la cual dio resultado negativo. “No estaba bajo los efectos del alcohol. No fui vinculado al proceso, aparezco como una víctima colateral”, aclaró Pérez.

Fue declarado víctima colateral del siniestro

La audiencia del caso se realizó la misma noche del accidente. “Se presentó el parte en donde se determinó que se procese el chófer del camión que se volcó. Gracias a Dios estoy con vida. Tengo daños materiales y veremos qué pasa con eso”, señaló el también maquillador, recordado por su participación en el reality ‘Yingo’. Además, Pérez enfatizó su condición de victima en este proceso.

Además, Pérez aprovechó para desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta irresponsabilidad de su parte. “Quiero aclarar los comentarios que he leído. Me hicieron una prueba de alcoholemia y no estaba bajo los efectos del alcohol. No fui vinculado al proceso, aparezco como una víctima por el daño colateral”, enfatizó.

En reposo y agradecido por la vida

Aunque no sufrió heridas graves, Mario explicó que continúa con dolores físicos producto del impacto y que deberá guardar reposo médico durante tres días. “Estoy pasando por dolores debido al accidente. Tenía una lesión previa —una inflamación en el nervio ciático— y justo me había recuperado, pero ahora, producto del choque, nuevamente estoy teniendo inconvenientes”, comentó Pérez al reflejar en sus palabras la dura realidad que le tocó vivir.

A pesar del susto, el modelo manifestó sentirse agradecido por haber sobrevivido al siniestro. “Dios me dio una segunda oportunidad”, dijo con alivio, destacando que lo ocurrido le hizo valorar aún más la vida y la prudencia al volante.