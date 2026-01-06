Mario Godoy preside sesión del Consejo de la Judicatura pese a recomendación de renuncia de Daniel Noboa

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, presidió este martes 6 de enero de 2026 la primera sesión extraordinaria del año del pleno de la Judicatura. A pesar de la recomendación del presidente Daniel Noboa para que deje el cargo tras defenderse de denuncias en la Asamblea Nacional. La sesión inició a las 9h00 y se centró en analizar prórrogas de nombramientos temporales y expedientes disciplinarios, sin pronunciamientos iniciales sobre las declaraciones previas de Godoy.

Mario Godoy, al finalizar su exposición de una hora y dieciocho minutos ante el pleno legislativo el 5 de enero, indicó que considerará la “recomendación” de Noboa. Incluso, aclaró que lo hará tras los “ataques” recibidos y en el marco de un procedimiento de juicio político. En esa instancia Godoy enfatizó su derecho a defender su honor en la Comisión de Fiscalización. “Que quede claro al país quiénes están detrás de tomarse la justicia y quieren impunidad”, manifestó, sin detallar nombres específicos.

Sesión extraordinaria y agenda del CJ

La sesión del martes 6 de enero contó con la asistencia de Mario Godoy y los vocales Magaly Ruiz Cajas, Alfredo Cuadros Añazco, Damián Larco Guamán y Fabián Fabara Gallardo. El orden del día incluyó la resolución sobre la prórroga de nombramientos temporales de jueces en el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo. Así como la reforma a la resolución 070-2025.

Además, el cuerpo colegiado abordó una docena de expedientes disciplinarios a jueces, secretarios judiciales, abogados en libre ejercicio. También a la directora de Control Jurídico y Evaluación de la actuación fiscal de la Fiscalía General. No se emitieron comentarios iniciales sobre la comparecencia legislativa o la recomendación presidencial durante el arranque de la reunión.

Comparecencia ante la Asamblea Nacional

La intervención de Mario Godoy en la Asamblea respondió a una convocatoria para aclarar denuncias de injerencia política y conflicto de intereses. El funcionario defendió su gestión, argumentando que las acusaciones buscan desestabilizar el CJ. Noboa, en una declaración previa, recomendó su salida del cargo para que se defienda como ciudadano común. El mandatario, en su cuenta de X, enfantizó la necesidad de transparencia en la justicia ecuatoriana.

El CJ, como órgano de gobierno y disciplina de la Función Judicial, ha enfrentado críticas por presuntos casos de interferencia. Aunque Godoy ha reiterado su compromiso con la imparcialidad.