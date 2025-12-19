Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, frena renuncia del juez C.S.L. hasta que dicte sentencias pendientes.

Ante la ola de rumores y la información difundida recientemente sobre la situación del juez C.S.L., el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, emitió un pronunciamiento oficial para esclarecer los hechos. La máxima autoridad del organismo consideró indispensable dirigirse a la ciudadanía para exponer los datos reales y documentados del caso, deslindando responsabilidades sobre temas que no son competencia directa de su administración, como el resguardo policial.

En relación con la protección del magistrado, Mario Godoy fue enfático al señalar que la asignación o retiro de seguridad personal es competencia exclusiva de otra institución, regida por el Acuerdo Ministerial 0150. Detalló que, aunque el juez informó el 3 de diciembre que su análisis anterior había vencido, la nueva evaluación técnica arrojó un nivel de riesgo medio (38%), lo cual no justificaba mantener el resguardo. Pese a esto, la Judicatura gestionó una nueva solicitud de seguridad el 8 de diciembre.

Mario Godoy sobre renuncia retenida y modalidad laboral

Uno de los puntos más relevantes aclarados por Mario Godoy se refiere a la dimisión presentada por el juez el pasado 4 de diciembre. El Pleno de la Judicatura decidió no aceptar dicha renuncia debido a una razón fundamental: el magistrado tiene causas pendientes de conmoción social. La autoridad subrayó que es imperativo que el funcionario emita las sentencias por escrito de estos procesos antes de que se pueda oficializar su desvinculación de la Función Judicial.

Finalmente, Mario Godoy confirmó que se han otorgado facilidades administrativas para que el juez continúe con sus labores mientras se resuelven estos temas. Se aprobó su solicitud de teletrabajo para el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Con esta medida, se busca que el funcionario cumpla con la normativa vigente y garantice el despacho de las causas sin excusas, priorizando la transparencia y la conclusión de los procesos legales abiertos.