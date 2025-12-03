COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

El personal del canal intervino inmediatamente, intentando reanimarlo y solicitando servicios de emergencia, pero no se pudo salvar su vida.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Mario Ureña, comunicador y promotor turístico, falleció este miércoles 3 de diciembre de manera repentina durante una entrevista en vivo en el programa,
Personal de producción trató de reanimar a Mario Ureña, pero se confirmó que ya había fallecido.
Mario Ureña, comunicador y promotor turístico, falleció este miércoles 3 de diciembre de manera repentina durante una entrevista en vivo en el programa,
Personal de producción trató de reanimar a Mario Ureña, pero se confirmó que ya había fallecido.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Mario Ureña, comunicador y promotor turístico, falleció este miércoles 3 de diciembre de manera repentina. Ocurrió durante una entrevista en vivo en el programa, en República Dominicana. Lo reconocían por promover la identidad cultural en la región Este de República Dominicana. Ureña se desplomó inesperadamente en el set de televisión, sufriendo un paro cardíaco que causó su muerte pese a los esfuerzos de reanimación.

Mario Ureña, era creador de un proyecto enfocado en la promoción de atractivos locales, emprendimientos y gastronomía típica del Este del país. También era periodista profesional. El incidente quedó registrado en video: mientras conversaba sobre destinos emergentes y la cultura regional, Ureña se desvaneció de forma inesperada. Él estaba sentado sobre un sofá junto a los presentadores del matinal.

Mario Ureña era también periodista en su país

El personal del canal intervino inmediatamente, intentando reanimarlo y solicitando servicios de emergencia, pero no se pudo salvar su vida. La muerte de Mario Ureña ha generado conmoción en la comunidad turística y mediática dominicana. Allí lo valoraban por su labor en la difusión de la identidad cultural y el turismo comunitario en la zona Este. Sus seguidores y colegas han expresado impacto ante el suceso, ocurrido frente a las cámaras.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, amplificando el alcance de la noticia entre ciudadanos que admiraban su contribución a la promoción de atractivos locales. El programa El Café de Diario 55 es un espacio matutino con entrevistas transmitido en la televisión local. Allí abordan temas de interés comunitario, incluyendo cultura, turismo y desarrollo regional.

Hasta el momento, se aguardan detalles oficiales sobre las causas exactas y los arreglos fúnebres, mientras la esfera turística lamenta la pérdida de un impulsor clave de la identidad cultural del Este.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

Consejo de Presidentes analizará posibles ajustes a la LigaPro 2026 ante pausa mundialista

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO