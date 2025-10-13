Marlon Vargas, presidente de la CONAIE :»Nunca hubo intención de tomar Quito con violencia”

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), afirmó que la marcha del 12 de octubre en Quito, en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, no tuvo intención de generar violencia ni de “incendiar” la capital. En un pronunciamiento difundido en la cuenta oficial de la CONAIE en X, Vargas rechazó las acusaciones que vinculan la movilización con actos desestabilizadores, destacando su carácter pacífico.

La marcha, que reunió a miles de manifestantes en el centro de Quito, buscó visibilizar demandas como la derogatoria del Decreto 126, la reducción del IVA del 15% al 12%, y la defensa de la educación y salud pública. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por enfrentamientos con las fuerzas del orden, según denuncias de la CONAIE.

Denuncias de represión policial

Vargas señaló que la Policía Nacional y el Ejército bloquearon el inicio de la marcha y reprimieron a los manifestantes con “gas y fuerza desmedida”. Según el líder indígena, las fuerzas del orden agredieron a periodistas y paramédicos, vulnerando derechos fundamentales. “Los verdaderos provocadores fueron las fuerzas del Estado, no el pueblo”, aseguró en su declaración.

Además, Vargas denunció actos racistas por parte de militares, quienes habrían cortado el cabello a dos jóvenes del Pueblo de Otavalo. “Ese hecho refleja la persistencia de un Estado racista”, afirmó.

⭕ «El #12deOctubre, día de la Resistencia, marchamos con dignidad para decirle al país que seguimos de pie, defendiendo la vida y los derechos. Nuestra movilización fue totalmente pacífica. Rechazamos el racismo y la violencia estatal y reafirmamos nuestras demandas: derogar el… pic.twitter.com/rgcwfsQcwg — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 13, 2025

Movilización en Quito

La movilización del 12 de octubre se inscribe en una serie de protestas lideradas por la CONAIE contra políticas económicas y extractivistas. En años anteriores, como en 2019 y 2022, el movimiento indígena protagonizó manifestaciones masivas en Ecuador. Entre las demandas específicas, la CONAIE exige la derogatoria del Decreto 126, la reducción del IVA, y justicia para los detenidos y víctimas de la represión. Vargas destacó que la marcha fue una muestra de solidaridad, afirmando: “Quito no está aislada del país. Los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño”.

Futuras acciones de la CONAIE

Vargas anunció que la CONAIE tomará decisiones colectivas en los próximos días, enfocadas en “la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos”. Entre las acciones previstas está una campaña nacional por el “No” a la consulta popular, en defensa de la Constitución, los derechos laborales y el agua. “Marchamos con dignidad para decirle al país que seguimos de pie”, expresó Vargas en un video publicado en X.

La CONAIE reafirmó su compromiso de actuar con “serenidad y firmeza” frente a lo que califican como una estrategia gubernamental para justificar la represión. “El relato de la violencia es parte de una estrategia del Gobierno”, señaló Vargas.