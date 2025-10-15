Marruecos vence a Francia en penales y avanza a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025

Marruecos derrotó a Francia por 5-4 en la tanda de penales después de un empate 1-1 en 120 minutos de juego, este miércoles 15 de octubre de 2025 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile, durante la semifinal del Mundial Sub-20 FIFA.

El triunfo permite a los africanos avanzar a la final del domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, confirmando su clasificación histórica y el crecimiento del fútbol marroquí tras su semifinal en 2005. Marruecos espera al ganador de la serie entre Argentina vs. Colombia.

Desarrollo del partido: Dominio inicial marroquí

El encuentro, arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera, inició con Marruecos presionando alto, consciente de las vulnerabilidades francesas en la salida desde atrás. Los africanos controlaron la posesión y generaron las primeras ocasiones claras. A los 12 minutos, Othmane Maamma ejecutó una diagonal y remató apenas por encima del arco defendido por Lisandru Olmeta.

Inmediatamente después, Francia respondió con Mayssam Benama colándose en el área marroquí y sacando un derechazo que Yani Benchaouch desvió de urgencia. Cerca de la media hora, el equipo revelación del torneo (que lideró su grupo C con victorias sobre España y Brasil) volvió a amenazar. Un centro corto de Gessime Yassine encontró la cabeza de Ismael Baouf, pero el francés Andrea le Borgne interfirió con la mano.

Tejera, asistido por el VAR, cobró penal a los 32 minutos. Yassir Zabiri ejecutó el tiro: el balón pegó en el poste y rebotó en la espalda de Olmeta para ingresar, decretando el 1-0 a favor de Marruecos. Benama intentó igualar poco después, pero Benchaouch, uno de los destacados del torneo, evitó el gol francés.

Ventaja africana y reacción gala

La ventaja encendió a Marruecos, dirigido por el técnico que guió al equipo a octavos con una derrota única ante México. Su velocidad complicó a los dirigidos de Bernard Diomède, campeón mundial Sub-20 en 1997 como jugador. A cuatro minutos del final del primer tiempo, una jugada de Maamma derivó en intentos fallidos de Zabiri y el capitán Houssam Essadak.

Solo en los descuentos, Francia mostró mayor lucidez. Illane Touré remató, pero Benchaouch intervino nuevamente. El portero marroquí acumula intervenciones clave en la fase eliminatoria, donde Marruecos superó a Japón en octavos con un penal polémico en tiempo extra.

Empate y prórroga intensa

En el complemento, Marruecos mantuvo superioridad inicial, pero no concretó. A los 59 minutos, Francia igualó con una acción combinada: el centro de Moustapha Dabo (recién ingresado) halló a Lucas Michal en el área para el 1-1. El gol catalizó a los galos, que segundos después, a los 61 minutos, vieron a Michal cerca del doblete tras pase de Benama.

Marruecos resistió, y en los descuentos, un remate de Maamma fue desviado por Olmeta, enviando el partido a tiempo suplementario. La expulsión de Rabby Nzingoula a los 107 minutos complicó a Francia, que jugó con uno menos. A los 113 minutos, Maamma falló por poco, y a los 117 minutos, Michal impactó el poste.

Tanda de penales y avance histórico

En los penales, Marruecos fue más preciso. Los goles de Marrueco fueron anotados por Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar. Además falló Mohammed Hamony.

Por Francia anotaron Lucas Michal, Elyaz Zidane, Gabin Bernardeau y Moustapha Dabo, pero erraron Gady Beyuku y Djylian N’Guessan.

El 5-4 favoreció a Marruecos, que cambia de portero para la tanda (El Mesbahi atajó los decisivos). Este triunfo marca la primera final para los africanos en Mundiales Sub-20, superando su semifinal de 2005 en Países Bajos. Francia, subcampeona en 2015 y 2019, queda eliminada tras eliminar a Noruega en cuartos.