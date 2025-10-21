COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Champions League

Martes de Champions League: estos son los partidos del día y los más «llamativos» de la jornada 3 de torneo

Los clubes de tres ecuatorianos tendrán actividad en esta jornada 3 del torneo europeo.
Martes de Champions League: estos son los partidos del día y los más "llamativos" de la jornada 3 de torneo
Martes de Champions League: estos son los partidos del día y los más "llamativos" de la jornada 3 de torneo

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí.

fsalarzar@lamarea.ec

La Champions League avanza hacia su tercera jornada de la fase de liga y el espectáculo no da tregua. El nuevo formato, que reúne a 36 equipos en una tabla única, mantiene la tensión en cada fecha. Unos buscan consolidarse entre los primeros puestos y otros intentan escapar de la zona de repechaje. Este martes 21 de octubre, la adrenalina se desborda con enfrentamientos que prometen goles, giros inesperados y duelos entre potencias europeas.

El Bayer Leverkusen recibe al Paris Saint-Germain del ecuatoriano Willian Pacho en el BayArena en uno de los choques más esperados. Los alemanes, que dominaron la Bundesliga la pasada temporada, llegan con un plantel competitivo pero afectado por las lesiones.

En Londres, el Arsenal del tricolor Piero Hincapié se mide al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, en un duelo con aroma a revancha europea enfocado en Champions. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con la obligación de levantar cabeza tras un inicio irregular en la Premier. Las bajas de Kai Havertz y Martin Odegaard complican el panorama, por lo que Viktor Gyokeres asumiría el protagonismo en ataque, acompañado por Bukayo Saka y Gabriel Martinelli. El equipo de Diego Simeone, sólido y disciplinado, confía en la potencia de Alexander Sorloth y la experiencia de su bloque defensivo para resistir la presión inglesa.

Prueba de fuego en Champions League

Mientras tanto, el Villarreal enfrenta una prueba de fuego en Champions ante el Manchester City en La Cerámica. Los ‘citizens’, actuales campeones de Europa, recuperan a Erling Haaland, quien liderará el ataque junto a Oscar Bobb y Jeremy Doku. Sin embargo, la ausencia de Rodri podría dejar un vacío en el mediocampo. El Submarino Amarillo, por su parte, intentará aprovechar la velocidad de Nicolas Pepé y Georges Mikautadze para golpear en los contragolpes.

La jornada de Champions League se completa con varios duelos prometedores: el FC Copenhagen busca dar la sorpresa ante un Borussia Dortmund mermado por lesiones; en St. James’ Park, el Newcastle y el Benfica protagonizan uno de los choques más intensos de la fecha; mientras que el PSV Eindhoven enfrenta al Napoli, con Kevin De Bruyne como figura central del mediocampo italiano. El Inter de Milán visita al Royale Union SG, y el FC Barcelona, plagado de bajas —incluidas las de Robert Lewandowski y Raphinha—, recibe al Olympiacos con la urgencia de sumar. El Kairat Almaty vs Pafos, por último, añade un toque exótico a una fecha de Champions cargada de emoción y fútbol sin respiro.

A continuación, la lista completa de partidos para este martes 21 de octubre:

  • 11:45 Barcelona vs Olympiacos
  • 11:45 Kairat Almaty vs Pafos
  • 14:00 Arsenal vs Atlético de Madrid
  • 14:00 Bayer Leverkusen vs PSG
  • 14:00 FC Copenhagen vs Dortmund
  • 14:00 Newcastle vs Benfica
  • 14:00 PSV vs Napoli
  • 14:00 Royale Union SG vs Inter
  • 14:00 Villarreal vs Manchester City

Esta jornada de Champions League definirá posiciones y determinará qué equipos se irán perfilando para avanzar.

