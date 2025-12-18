Más de 1.700 policías y vigilancia: el operativo por los feriados de Navidad y Fin de Año en Santo Domingo

Un plan interinstitucional coordina seguridad, control y atención ciudadana en toda la provincia durante los feriados de Navidad y Fin de Año, con despliegue operativo reforzado.

La Mesa de Seguridad, presidida por el intendente general de Policía, Diego Peñaherrera, presentó el Plan de Contingencia Interinstitucional que se ejecutará en la provincia durante los feriados de Navidad y Fin de Año, con el objetivo de garantizar seguridad, orden público y atención oportuna a la ciudadanía y turistas.

Seguridad en feriado

Tras varias reuniones de coordinación, las instituciones del Estado estructuraron un plan integral orientado a precautelar la integridad de residentes y visitantes. La planificación articula controles preventivos, operativos territoriales y respuesta ante emergencias.

El Bloque de Seguridad, junto con la Intendencia General de Policía, activó una planificación operativa con intervenciones en sectores estratégicos del territorio provincial, priorizando zonas de alta concurrencia entre ellas avenidas como la Quito, 29 de Mayo, 3 de Julio. Además de los exteriores de centros comerciales.

Asimismo, las autoridades mantendrán controles permanentes en establecimientos y eventos programados. Verificarán el cumplimiento de planes de contingencia, aforo, horarios, seguridad privada y expendio de bebidas alcohólicas.

Despliegue policial y control territorial

La Policía Nacional desplegará 1.707 uniformados, de los cuales 1.612 son técnicos operativos y 95 oficiales. El contingente contará con 93 vehículos, 127 motocicletas y una ambulancia.

Los operativos se reforzarán en balnearios, el casco comercial y entidades bancarias, considerando el incremento de movilidad y actividades comerciales propias de la temporada. Un operativo especial se desplegará en la vía Aventura el 1 de enero.

De forma complementaria, las Fuerzas Armadas ejecutarán operativos CAMEX e intervenciones interinstitucionales, además del control de áreas estratégicas para fortalecer la seguridad integral.

Seguridad vial y monitoreo permanente

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) implementará operativos interinstitucionales, campañas de educación vial y controles permanentes en los ejes viales de su competencia, con énfasis en prevención de siniestros.

El ECU 911 mantendrá activa la videovigilancia mediante 308 cámaras, con el apoyo de 147 funcionarios y las entidades operativas articuladas para una respuesta inmediata ante emergencias.

Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), con apoyo de la CTE, Agentes Civiles y Policía Nacional. Estas entidades realizarán controles de tarifas preferenciales, guías de movilización y revisiones técnicas vehiculares.

Atención de salud y servicios esenciales

El Ministerio de Salud Pública garantizará atención médica continua durante los feriados. Operarán las 24 horas los tres Centros de Salud Tipo C: Los Rosales, Augusto Egas y La Concordia.

Además, permanecerán activos 10 centros de salud en otros sectores de la provincia, para asegurar cobertura y atención oportuna ante cualquier eventualidad.