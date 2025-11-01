Más de 3 mil policías estarán desplegados en Manabí para el feriado; a nivel nacional serán 8 mil

La Gobernación de Manabí confirmó el despliegue de 3.400 agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante el feriado por el Día de los Fieles Difuntos. Este número de agentes estarán permanentemente apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas. El feriado, al que se une también la Independencia de Cuenca, inicia este sábado 1 de noviembre y se extenderá hasta el martes 4, según el calendario oficial.

En balnearios, cantones, carreteras y terminales terrestres habrá controles de las autoridades. La medida responde al alto flujo turístico esperado en Manabí, una de las provincias con mayor atracción histórica y costera. Manabí recibe visitantes nacionales e internacionales en feriados prolongados. Decenas de balnearios en el perfil costero y otros sitios en diversos cantones motivan la activación de este dispositivo de seguridad integral.

Manabí es una de las atracciones de los turistas

Aurora Valle, gobernadora de Manabí, confirmó el despliegue de los 3.400 policías para los cuatro días de descanso obligatorio. “En los últimos días se han registrado ciertos incidentes que realmente no nos dejan en una buena palestra para que nuestros hermanos ecuatorianos nos visiten. Sin embargo, durante el feriado brindaremos seguridad. Se desplegará un dispositivo que incluye a 3.400 agentes de la Policía”, declaró la funcionaria.

Los agentes contarán con el respaldo de miembros de las Fuerzas Armadas para vigilancia constante en balnearios, cantones y vías. Se realizarán operativos de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX), consistentes en revisiones vehiculares para detectar armas y drogas. En las terminales terrestres, donde se prevé gran afluencia de pasajeros, brigadas policiales efectuarán patrullajes constantes. También se verificará el estado de los buses mediante revisiones técnicas.

Operativos en las carreteras

Manabí, conocida por su diversidad turística que incluye playas, sitios históricos y atractivos en cantones como Manta, Portoviejo y Bahía de Caráquez, registra un aumento significativo de visitantes en feriados nacionales. El dispositivo busca mitigar riesgos y promover un ambiente seguro para manabitas y turistas. Datos del Ministerio de Turismo indican que la provincia atrae millones de visitas anuales, impulsadas por su costa y patrimonio cultural.

La coordinación interinstitucional incluye monitoreo en carreteras para prevenir incidentes viales y delictivos. Este operativo se enmarca en estrategias nacionales de seguridad para feriados, priorizando la prevención en zonas de alta concurrencia. Las autoridades recomiendan a los viajeros verificar condiciones de vehículos y respetar normas de tránsito.

Despliegue a nivel nacional

El Ministerio de Turismo proyecta que el feriado de noviembre movilizará a más de 1,2 millones de personas en Ecuador y dejará un impacto económico superior a los 70 millones de dólares. La expectativa oficial es que este movimiento contribuya a la recuperación del sector, afectado por las recientes movilizaciones nacionales.

El Viceministerio de Turismo participa en un comité interinstitucional junto al Bloque de Seguridad y el Ministerio de Transporte para garantizar la movilidad durante los días de feriado. “Más de 8.000 efectivos estarán desplegados en todo el país para brindar medidas de seguridad a la ciudadanía”, indicó el viceministro de Turismo Mateo Estrella.