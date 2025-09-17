COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Guayaquil
Sociedad

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 reunirá a escritores, lectores y familias del 17 al 21 de septiembre con una variada agenda cultural.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 reunirá a escritores, lectores y familias del 17 al 21 de septiembre.
La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 reunirá a escritores, lectores y familias del 17 al 21 de septiembre.
La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 reunirá a escritores, lectores y familias del 17 al 21 de septiembre.
La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 reunirá a escritores, lectores y familias del 17 al 21 de septiembre.

Carlos Delgado

Redacción ED.

Carlos Delgado

Redacción ED.

Nacido en Jaramijó, el 11 de marzo de 1977, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialida... Ver más

carlosdelgadoecuador@gmail.com

La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 se desarrollará del 17 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones, de 09h00 a 21h00, con el objetivo de fortalecer la lectura, la memoria y el patrimonio bibliográfico de la ciudad, convocando a escritores, lectores y familias en torno a la cultura.

Una agenda literaria diversa

La programación de la feria, considerada el evento literario más grande del Ecuador, está organizada por la Empresa Pública de Turismo y Eventos Especiales, junto con la Dirección de Patrimonio Cultural a través de la Biblioteca Municipal.

La inauguración se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 12h00, con la presencia de autoridades municipales. El acto marcará el inicio de cinco días de actividades que incluyen presentaciones literarias, lanzamientos de libros y espacios de encuentro para todos los públicos.

El Municipio de Guayaquil contará con un stand en el que se ofrecerán exposición de libros antiguos, préstamo y consulta de material bibliográfico, venta de títulos del programa editorial municipal y presentaciones literarias a cargo de autores nacionales e internacionales.

Centro Terapéutico ALI cumple seis años de trabajo por la inclusión educativa en Guayaquil

Presentaciones destacadas

Entre las actividades principales figura la presentación del poemario Confesiones Libres”, del abogado y escritor César Poveda Valdivieso, programada para el viernes a las 18h00. El libro fue publicado bajo el sello editorial de la Biblioteca Municipal.

El sábado a las 17h30, la escritora Siomara España presentará su obra “Cuerpo Presente”, en un acto que incluirá la firma de ejemplares y un espacio de diálogo con los asistentes. Ambas actividades se perfilan como encuentros centrales dentro de la agenda.

Los visitantes podrán acceder además a espacios de lectura, talleres infantiles y charlas con invitados, con el propósito de generar un ambiente participativo y fomentar el hábito lector.

Impacto cultural y proyección

En su edición 2024, la feria recibió a cerca de 31.000 asistentes, cifra que las autoridades esperan superar este año gracias a la ampliación de la programación y al interés creciente de la ciudadanía.

La feria busca consolidarse como un espacio estratégico para fortalecer políticas públicas en torno al libro y la lectura, garantizando el acceso a la cultura como un derecho ciudadano y contribuyendo a la formación de nuevos públicos lectores.

El alcalde Aquiles Alvarez ha señalado que la cultura es parte de la estrategia municipal para la restauración del tejido social. También para el fortalecimiento de la identidad local, visión que se refuerza con la participación activa del cabildo en la feria.

Un evento para la ciudad y el país

La XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil no solo se plantea como un encuentro cultural para la ciudad. También como un espacio de alcance nacional que conecta a editoriales, escritores y lectores. Todo en torno a la producción literaria contemporánea y al patrimonio bibliográfico.

Con esta edición, Guayaquil se posiciona como un referente en el circuito de ferias del libro de la región. Esto proque promueve la circulación de obras y la interacción entre autores y lectores. Todo en un marco que fomenta la cultura y la educación como herramientas clave para el desarrollo social.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Inusual hallazgo en Babahoyo: taxista descubre culebra escondida en su vehículo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO