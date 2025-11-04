Más de 340.000 personas visitaron los parques y malecones de Guayaquil durante el feriado

El Municipio de Guayaquil reportó que más de 340.000 personas disfrutaron los parques, malecones y áreas verdes de la ciudad durante el reciente feriado nacional, entre el 1 y 3 de noviembre de 2025. Los espacios públicos fueron el principal punto de encuentro para las familias que decidieron quedarse en la ciudad y aprovechar las actividades recreativas, culturales y al aire libre.

Espacios naturales, recreación y convivencia

La red municipal de parques, malecones y áreas verdes mantuvo una afluencia constante a lo largo de los tres días de asueto. Según datos del cabildo, estos lugares no solo contribuyen al embellecimiento urbano, sino que fomentan la convivencia ciudadana, el turismo interno y el bienestar social.

El Parque Forestal, ubicado en el sur de la urbe, registró la presencia de más de 4.500 personas que aprovecharon sus áreas verdes, juegos infantiles y la laguna natural. Entre las especies que habitan el lugar —patos, gansos, iguanas, palomas y tortugas— los visitantes encontraron un entorno tranquilo para compartir en familia.

“Me atraen la laguna y los patitos, siempre vengo acá con mi familia”, comentó María Vivar, residente del suburbio de Guayaquil, mientras recorría el parque. Las actividades al aire libre se desarrollaron con normalidad y bajo supervisión municipal.

Malecón 2000, epicentro de la visita ciudadana

El Malecón Simón Bolívar (Malecón 2000) fue uno de los lugares más concurridos con más de 300.000 visitantes. Las presentaciones artísticas, los juegos infantiles, la noria, el parque de atracciones Safari Xtreme y los paseos en lancha por el río Guayas fueron parte de la oferta recreativa.

El icónico espacio del centro de la ciudad continúa siendo un referente turístico y familiar por su seguridad, mantenimiento y variada programación. De manera paralela, el Malecón del Salado recibió más de 20.000 personas, que disfrutaron de sus áreas gastronómicas y de descanso frente al estero.

Estos puntos turísticos son gestionados por la Fundación Malecón 2000, con apoyo del Municipio, para garantizar el correcto mantenimiento de las instalaciones, limpieza y seguridad durante fechas de alta afluencia.

Parques del norte: deporte, descanso y mascotas

En el norte de la ciudad, el Parque Samanes concentró la presencia de más de 16.000 personas, entre deportistas, familias y grupos de amigos. Las amplias áreas verdes, los senderos y la laguna fueron los principales atractivos.

Los visitantes practicaron trote, ciclismo y paseos en bote, además de disfrutar de actividades con sus animales de compañía. “Es tranquilo y los niños se pueden divertir. Lo recomiendo porque es un parque muy bonito”, expresó Édison Calado, visitante del cantón Durán.

Estos espacios son parte del plan municipal que busca fortalecer el uso comunitario del espacio público, promover la recreación segura y reforzar el tejido social urbano. Durante el feriado, permanecieron abiertos y vigilados para garantizar el disfrute ciudadano.

Red de espacios públicos activos todo el año

El Municipio de Guayaquil impulsa el mantenimiento permanente de su red de parques, con actividades deportivas, culturales y ambientales durante todo el año. Esta estrategia apunta a consolidar una ciudad verde, donde los espacios públicos sean puntos de encuentro, descanso y esparcimiento familiar.

De acuerdo con el cabildo, los parques y malecones municipales reciben millones de visitantes al año. Se indica que esta administración trabaja de manera coordinada con entidades de seguridad y limpieza para mantener condiciones adecuadas.

Con más de 340.000 usuarios en tres días, el reciente feriado confirmó que los espacios públicos son una opción segura, accesible y atractiva para quienes eligen disfrutar Guayaquil sin salir de la ciudad.