Más de 40 medios de 12 países se suman al AI Product Lab, programa de la SIP y Google

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative anunciaron la puesta en marcha del AI Product Lab, un programa pionero que busca impulsar la transformación digital y la adopción estratégica de inteligencia artificial en las redacciones latinoamericanas.

Medios de comunicación se unen a AI Product Lab

La iniciativa reúne a 45 medios de 12 países en un proceso intensivo de ocho meses que combinará formación, experimentación y desarrollo de productos con la idea de generar impacto real en el trabajo periodístico.

“Este programa marca un paso decisivo para distintos medios de la región incorporen la inteligencia artificial de manera estratégica y orientada al servicio del público. La SIP está comprometida en acompañar a los periodistas y a las empresas de medios en este proceso de cambio profundo, promoviendo innovación sin perder los valores esenciales del periodismo”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Según se detalló, el AI Product Lab comenzó en septiembre «con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas de los medios, incorporar una visión de producto y fomentar el uso responsable y eficiente de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo».

“Estamos muy entusiasmados de ver la energía y el compromiso de los participantes del AI Product Lab en las primeras sesiones. En Google, creemos firmemente en el poder transformador de la inteligencia artificial para los medios de comunicación y estamos con mucha expectativa de ver las innovaciones en temas de producto que surgirán de este programa”, expresó Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Un programa diseñado para generar impacto real

El AI Product Lab, desarrollado por Marktube Group, combina formación estratégica, práctica aplicada y acompañamiento en la ejecución, con un enfoque orientado a resultados concretos.

Durante los ocho meses de duración, los participantes recorrerán cuatro fases clave:

Fase formativa: sesiones con expertos regionales en IA y estrategia de producto.

sesiones con expertos regionales en IA y estrategia de producto. Fase de diseño aplicado: talleres personalizados y retos semanales para convertir el aprendizaje en prototipos reales.

talleres personalizados y retos semanales para convertir el aprendizaje en prototipos reales. Fase de ejecución: entrega de fondos de implementación a hasta 20 medios seleccionados.

entrega de fondos de implementación a hasta 20 medios seleccionados. Fase de exposición: presentación de resultados, aprendizajes y proyectos implementados.

“Hemos diseñado el AI Product Lab con una obsesión: que sea práctico y aplicable. Está pensado para que los medios, sin importar su madurez digital, puedan terminar el programa con un logro concreto”, explicó Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube.

Medios de Ecuador presentes en AI Product Lab

Los 45 medios seleccionados conforman una comunidad diversa que incluye nativos digitales, medios tradicionales y regionales. Estos son de Ecuador, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Por Ecuador, uno de los medios presentes es El Diario, de Medios Ediasa, de Manabí.