Más de 403.000 electores se preparan para votar en Santo Domingo de los Tsáchilas

Con más de 403.000 electores en la provincia, Santo Domingo de los Tsáchilas se alista para la jornada del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, aproximadamente 403 038 personas figuran en el padrón para votar el domingo 16 de noviembre, en el marco del referéndum y consulta popular 2025, con el objetivo de asegurar un proceso democrático ágil y seguro.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ha registrado un incremento de cerca de 8 000 electores respecto al padrón anterior, lo que sitúa el número final en alrededor de 403 038 personas habilitadas para sufragar. Este dato refuerza la relevancia del proceso electoral en la región.

Además, se habilitarán 1 254 Juntas Receptoras del Voto (JRV) distribuidas en 143 recintos electorales, ubicados principalmente en unidades educativas de los cantones de Santo Domingo y La Concordia. Con esta infraestructura, el CNE busca garantizar cobertura amplia y accesible para todos los electores.

Se han convocado 8 878 miembros de las JRV, quienes ya reciben notificaciones y deben participar en la capacitación respectiva. Estas acciones apuntan a asegurar la correcta instalación de las mesas y el desarrollo ordenado del sufragio.

Preguntas y normativa del proceso

La papeleta electoral contendrá cuatro preguntas, identificadas con los casilleros A, B, C y D, tal como lo estableció el CNE para el referéndum y consulta popular 2025. Esta estructura facilita que los ciudadanos respondan de forma clara y directa.

También el CNE informó que 972 observadores, entre nacionales e internacionales (93 internacionales y 879 nacionales). Ellos supervisarán el proceso electoral en todo el país, incluyendo la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que aporta transparencia al evento.

Medidas especiales y días clave

El jueves 13 de noviembre a las 23h59 concluyó la campaña electoral, y desde las 00h00 del viernes entró en vigencia el periodo de silencio electoral, que se extenderá hasta las 17h00 del domingo 16 de noviembre, según el CNE. Durante este lapso se prohíbe la difusión de propaganda o imágenes que puedan influir en la decisión de voto.

Asimismo, a partir del viernes al mediodía (y hasta el lunes 17 de noviembre a las 12h00) rige la denominada ley seca. Esta prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas. El incumplimiento de esta y otras normas vinculadas al proceso puede derivar en multas, lo cual busca preservar el orden durante la jornada.

Inclusión y votos especiales

En la provincia se han organizado mecanismos de voto anticipado o especial. El miércoles 13 de noviembre se desarrolló el voto en los centros de detención de mujeres (21 participantes de 74 habilitadas). En el de varones: 35 de 242 convocados. Para la jornada del viernes, adultos mayores y personas con discapacidad participan del programa de “Voto en Casa”.

Finalmente, estos procedimientos reflejan el compromiso de garantizar accesibilidad y participación para todos los sectores de la sociedad, incluyendo los que requieren atención prioritaria.