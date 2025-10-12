COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

¡Más de 50.000 cervezas decomisadas! La Aduana realizó operativos al norte de Esmeraldas

La Aduana decomisó 50.400 cervezas transportadas con documentos adulterados en el norte de Esmeraldas. Arcsa recordó la obligatoriedad del registro sanitario en alimentos y bebidas.
Cervezas decomisadas por la Aduana. Foto: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador @SENAE_Aduana
Cervezas decomisadas por la Aduana. Foto: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador @SENAE_Aduana

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó 50.400 cervezas transportadas en dos furgones en el norte de Esmeraldas. Según el informe oficial, los conductores presentaron facturas falsas y documentación adulterada. De manera inmediata, las autoridades confiscaron los paquetes de bebidas inmediatamente. La acción forma parte de los controles permanentes para combatir el contrabando de bebidas alcohólicas.

El operativo se realizó en coordinación con unidades de la Policía Nacional y personal de control aduanero. Las autoridades verificaron que los productos carecían de registro sanitario, número de lote y fecha de caducidad, requisitos indispensables para su comercialización en Ecuador. Los furgones fueron retenidos mientras se realizan los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

Controles fronterizos se refuerzan ante el contrabando

El Ministerio de Producción indicó que la venta de productos de contrabando afecta a la industria nacional, reduce la recaudación fiscal y pone en riesgo la salud de los consumidores. Por ello, se mantienen controles fronterizos reforzados y patrullajes permanentes en Imbabura, Carchi y Esmeraldas, zonas estratégicas donde se concentra la mayor cantidad de decomisos.

Además, los operativos permiten identificar mercadería irregular que intenta ingresar al país sin cumplir con la normativa sanitaria ni aduanera. Las inspecciones se realizan en carreteras, bodegas y pasos secundarios, con el objetivo de prevenir la comercialización de productos peligrosos y garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Arcsa enfatiza la obligatoriedad del registro sanitario

En este contexto, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) recordó que todo alimento y bebida comercializado en Ecuador debe contar con registro sanitario. Además, debe incluir etiquetado claro, número de lote verificable y fecha de caducidad visible. Estos requisitos garantizan la trazabilidad de los productos y la seguridad del consumidor final.

Arcsa señaló que continuará realizando inspecciones técnicas en mercados, bodegas y puntos de ingreso al país para detectar productos que no cumplan con la normativa. Los artículos retenidos serán destruidos una vez concluido el proceso administrativo, evitando así su ingreso al mercado nacional. La institución también exhortó a los comerciantes a verificar la legalidad de sus productos, garantizando cumplimiento de la ley y seguridad pública.

