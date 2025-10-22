COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Más de la mitad de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, según encuesta

La pregunta central de la encuesta fue: “¿Ha faltado dinero para comprar comida en el último mes?" .De cada 100 ecuatorianos, 55 confirmaron esta dificultad.
Ecuador registra 55% de inseguridad alimentaria en 2025, el cuarto peor nivel en América Latina
Ecuador registra 55% de inseguridad alimentaria en 2025, el cuarto peor nivel en América Latina
Ecuador registra 55% de inseguridad alimentaria en 2025, el cuarto peor nivel en América Latina
Ecuador registra 55% de inseguridad alimentaria en 2025, el cuarto peor nivel en América Latina

Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

Ecuador ocupa el cuarto lugar en América Latina por inseguridad alimentaria, con un 55% de su población reportando falta de recursos para comprar comida en el último mes, según una encuesta de CID Gallup realizada entre septiembre y octubre de 2025. El estudio, aplicado a 1.200 personas por país mediante entrevistas telefónicas y presenciales, revela un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al 45% registrado en 2024, lo que eleva al país desde el octavo al cuarto puesto en la región. 

La pregunta central de la encuesta fue: “¿Ha faltado dinero para comprar comida en el último mes?» . De cada 100 ecuatorianos, 55 confirmaron esta dificultad, lo que evidencia un deterioro en el acceso a necesidades básicas. Este indicador, clave para evaluar políticas económicas y sociales, refleja el impacto de factores como la recesión del 2% en el PIB de 2024, impulsada por la caída del consumo de hogares en 1,3% y la contracción del gasto público en 1,2%, según datos del Banco Central del Ecuador.

Tendencia regional y deterioro local

En el contexto latinoamericano, República Dominicana lidera con un 60% de inseguridad alimentaria, seguida de Perú con 57%, Bolivia con 56% y Honduras con 55%, empatado con Ecuador. Países como Panamá (53%), Nicaragua (51%), Guatemala (49%) y El Salvador (46%) también superan el 40%, mientras que Costa Rica registra el nivel más bajo con 31%, ligado a mayor estabilidad económica. Estos resultados, publicados el 21 de octubre de 2025 por CID Gallup, una firma reconocida en estudios de opinión pública regional, destacan una tendencia preocupante donde más de la mitad de la población en varios países enfrenta barreras alimentarias.

En Ecuador, el avance de la inseguridad alimentaria se alinea con antecedentes verificados. En 2024, el informe de la Clasificación Integrada de Fases de la IPC (CIF) estimó que 2,6 millones de personas –el 14% de la población analizada– estaban en fase de crisis alimentaria o superior, afectando especialmente provincias como Esmeraldas y Pastaza.

Además, el Banco Mundial reportó en agosto de 2025 que un cuarto de los ecuatorianos vive en pobreza, con uno de cada tres en vulnerabilidad económica. 

Antecedentes y proyecciones económicas

Históricamente, la inseguridad alimentaria en Ecuador ha crecido desde 2015, pasando de afectar a uno de cada cinco personas a uno de cada tres en 2022, según la FAO. En 2024, la crisis energética –con cortes de hasta 14 horas diarias– generó pérdidas de USD 1.916 millones, equivalentes al 1,4% del PIB, y agravó la informalidad laboral, que alcanza al 60% de la fuerza de trabajo. 

La encuesta de CID Gallup subraya que este indicador mide el impacto de políticas aplicadas en cada país. En Ecuador, el crecimiento proyectado del PIB para 2025 es del 2,8%, según el Banco Central, impulsado por un rebote en el consumo y exportaciones. Sin embargo, la vulnerabilidad persiste en zonas rurales e indígenas, donde la pobreza se concentra.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

