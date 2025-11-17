Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Durante los últimos comicios, los manabitas han demostrado seguir alineados, en su mayoría, al movimiento político de la Revolución Ciudadana, que tiene como máximo líder al expresidente Rafael Correa. Y ayer, en el Referéndum y Consulta Popular 2025, no fue diferente.

De acuerdo a los primeros resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral, más del 60% de votantes en Manabí optaron por el NO. De hecho, en la pregunta D, sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, más del 71% se negó.

Así votaron los manabitas en el Referéndum y Consulta Popular

La mañana de este lunes 17 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue mostrando en su página web la actualización del conteo oficial del Referéndum y la Consulta Popular, con el fin de transparentar el avance del escrutinio y precisar la tendencia preliminar del voto en cada una de las preguntas.

Los datos difundidos por el CNE corresponden a la última actualización publicada en su plataforma oficial, donde se detalla el porcentaje de votos por el “SÍ” y “NO” por cada casillero.

De acuerdo con el sistema del organismo electoral, los resultados parciales corresponden al corte de las 07h35 de este lunes, en el que ya se registran 3.499 actas validadas a nivel de Manabí.

A – Referéndum

Voto Sí: 264.803 (29.39%)



264.803 (29.39%) Voto No: 636.168 (70.61%)

B – Referéndum

Voto Sí: 273.747 (30.48%)

273.747 (30.48%) Voto No: 624.354 (69.52%)

C – Referéndum

Voto Sí: 299.192 (33.38%)

299.192 (33.38%) Voto No: 597.165 (66.62%)

D – Consulta Popular

Voto Sí: 238.698 (28.26%)

238.698 (28.26%) Voto No: 605.888 (71.74%)

La pregunta donde el NO ganó con mayor ventaja en Manabí corresponde a la Consulta Popular. Esta decía: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

En la primera pregunta, los manabitas también votaron con mayor contundencia por el NO, dándole el 70% de votos. Esta era sobre el regreso de las bases militares extranjeras al país, algo que conocen muy bien en el cantón Manta. La pregunta rezaba: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

Los resultados del Referéndum y Consulta Popular son parciales