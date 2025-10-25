Masacre deja al menos cinco muertos en un billar de Santo Domingo

Un nuevo ataque sicario causó alarma en Santo Domingo, en la zona del Terminal Terrestre.

El hecho se dio cerca de la medianoche del viernes, 24 de octubre de 2025, dejando al menos cinco personas muertas.

Sicarios atacaron billar en Santo Domingo

Según se informó, la masacre se registró al interior de un billar denominado ‘La Tierrita’, que a esa hora tenía un número considerable de clientes.

Al lugar llegaron al menos tres sujetos y abrieron fuego de manera indiscriminada. Posteriormente, se embarcaron una camioneta blanca, con vidrios polarizados y sin placas, dándose a la fuga.

Testigos indicaron que en ese mismo vehículo llegaron los criminales, quienes previamente entraron en otro local, tratando de localizar a sus víctimas.

Ataque se dio con fusiles

Se añadió que los sicarios irrumpieron en los locales en medio de ráfagas de disparos, desatando alarma en la zona.

Unidades de la Policía Nacional, Dinased, Criminalística y agentes de tránsito llegaron al lugar de la masacre, para acordonarla.

Fuentes policiales indicaron que el ataque armado se dio con fusiles.

El Bloque de Seguridad ejecutó operativos y allanamientos para localizar a los sospechosos del atentado criminal. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota deportiva no había información sobre detenciones.

Esperan identificar a víctimas de masacre en Santo Domingo

Agentes policiales realizaron las primeras indagaciones, con el objetivo de recabar pistas. Mientras que los cadáveres fueron trasladados a la morgue del centro forense local.

Según la policía, se maneja la hipótesis de que este nuevo ataque estaría ligado a una presunta disputa por territorio delincuencial.

Al momento se desconocen las identidades de las víctimas de esta masacre.

No es el primer hecho de este tipo

Santo Domingo, al igual que otras provincias de Ecuador, vive en zozobra. El hecho dado anoche es la tercera masacre en billares de la ciudad en los últimos tres meses.

Hechos similares ocurrieron el 17 de agosto en la avenida Abraham Calazacón y el 13 de septiembre en la cooperativa de vivienda Cristo Vive.

La Violencia en Ecuador: Una Crisis Incontrolable

Ecuador enfrenta en 2025 una escalada sin precedentes de violencia ligada al crimen organizado y el narcotráfico, convirtiéndose en el país más violento de América Latina con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo en el primer semestre, se registraron más de 4.600 homicidios, un aumento del 63% respecto a 2024, impulsado por disputas territoriales entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, aliadas con carteles internacionales.

La provincia de Guayas, con Guayaquil como epicentro, concentra casi el 50% de las víctimas: 2.289 homicidios en seis meses, motivados por control de rutas portuarias para exportar cocaína.

Jóvenes de 18 a 34 años representan el 58% de los fallecidos, mientras persisten 930 secuestros y extorsiones que paralizan la economía local. (13).