Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Nacional

Masacre deja seis fallecidos y 15 heridos durante un torneo de fútbol en Guayaquil

Una nueva masacre se registró ayer en la ciudad de Guayaquil. El ataque se dio durante un torneo de fútbol que reunía a un centenar de personas.
•‎

•‎

3 minutos de lectura
La Policía llegó al lugar de la matanza para iniciar la investigación. (Archivo Api)
Redacción

Redacción

redacc@lamarea.ec

La noche de ayer, domingo 12 de octubre de 2025, se registró una nueva masacre en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

De acuerdo a los primeros datos, el ataque armado dejó cinco muertos y al menos 15 heridos. Incluso, entre las personas afectadas hay menores de edad.

Masacre se dio durante un torneo de fútbol

El ataque se registró en las calles 22 y Cristóbal Colón, en el suroeste de Guayaquil, donde los moradores celebraban un campeonato de fútbol y otras actividades por las fiestas de Independencia.

En medio del festejo, sicarios encapuchados arribaron al sitio y abrieron fuego de forma indiscriminada. En el lugar estaban reunidas más de 150 personas, informó la Policía.

Según información preliminar, los atacantes llegaron en dos carros y una tricimoto. Dispararon al menos 85 veces y luego se dieron a la fuga rápidamente.

En el sitio se vivieron momentos de terror, en medio de intentos de ayudar a las personas baleadas.

Hay menores de edad heridos

Los testigos del hecho trasladaron a las víctimas a hospitales de la ciudad. Cabe destacar que entre los heridos hay dos adolescentes, de 14 y 16 años, y un niño de seis.

Equipos especializados de la Policía se trasladaron al lugar para investigar la matanza, que es la tercera registrada durante el feriado en Guayaquil.

Informantes de la Policía indicaron que se recogieron 47 restos de bala calibre nueve milímetros y 38 casquillos de fusil.

Otra masacre en un festejo de 15 años

La madrugada de ayer se registró otra matanza en la provincia de Guayas. El lugar exacto fue el cantón Playas.

Según información policial, sicarios armados irrumpieron en una fiesta de 15 años y dispararon contra los asistentes.

Los disparos causaron caos en el lugar, donde habían menores de edad. Testigos citados por medios de comunicación indican que los sicarios dispararon a quemarropa.

En un primer informe de medios locales se detalló que tres personas murieron en un hospital, a causa del ataque sicario. Sin embargo, la Policía confirmó que las víctimas mortales son cinco.

Violencia en Ecuador sigue creciendo

Estos hechos se suman a la ola de violencia que golpea Ecuador en 2025, con GuayasManabí y Esmeraldas como epicentros. La tasa de homicidios, con 38 por cada 100.000 habitantes, es la más alta de América Latina.

Bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas al narcotráfico, intensifican sus disputas territoriales, dejando un rastro de masacres.

El gobierno de Daniel Noboa, que en enero de 2025 declaró un conflicto armado interno, ha recurrido a la militarización y estados de excepción, pero los resultados son limitados. (13).

