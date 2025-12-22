Masacre en Durán: cuatro miembros de una familia y una menor de edad mueren en ataque armado

La noche de este domingo, 21 de diciembre de 2025, un ataque armado en una vivienda de la cooperativa 5 de junio, en Durán (Guayas), dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellas cuatro miembros de una misma familia y una menor de edad.

El suceso se dio cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la cooperativa 5 de junio, en el cantón de Durán. En el interior de la casa, los agresores abrieron fuego contra los presentes, provocando la muerte inmediata de varias personas.

Matanza en Durán

Según testimonios de vecinos recogidos por el canal Ecuavisa, entre las víctimas mortales se encuentran un padre de familia, su hija, el yerno, la cuñada y una vecina menor de edad. Las identidades completas de las víctimas no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades hasta ahora.

Vecinos que presenciaron el ataque relataron que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en medio de la noche, lo que movilizó a residentes y servicios de emergencia a la escena. Tras el aviso, agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para protagonizar el levantamiento de indicios y recopilación de información preliminar con la finalidad de esclarecer las circunstancias del crimen.

Investigación policial y recolección de pruebas

La Policía Nacional se trasladó al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Entre las acciones iniciales figura la toma de declaraciones a testigos y la recopilación de evidencias balísticas y forenses para avanzar en la identificación de los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado detenciones oficiales vinculadas directamente con el ataque, y las autoridades mantienen activa la investigación.

Contexto de violencia en Durán y Zona 8

Durán forma parte de la denominada Zona 8, que integra a Guayaquil, Durán y Samborondón, una región que ha enfrentado un aumento sostenido de la violencia criminal en los últimos años. Según informes periodísticos y estadísticas extraoficiales, Durán ha registrado altas tasas de homicidios, con cifras que en años recientes lo han colocado entre las zonas con mayores niveles de violencia del país e incluso en comparativas internacionales sobre homicidios por cada 100.000 habitantes.

En 2025, Ecuador ha experimentado un aumento generalizado en homicidios intencionales, superando cifras históricas de años anteriores, con más de 8.000 muertes violentas registradas hasta fines de noviembre. Dentro de este contexto, la Zona 8 concentra una parte significativa de dichos hechos registrados en el país.

Operativos y respuesta institucional

En respuesta a la crisis de seguridad, las autoridades ecuatorianas han implementado operativos policiales constantes en Durán para contrarrestar la acción de bandas criminales como Los Chone Killers y Latin Kings, entre otras organizaciones delictivas que se disputan el control territorial en la zona. Estas acciones han derivado en la aprehensión de decenas de presuntos miembros de grupos armados en distintos operativos durante el años de seguridad ciudadana y coordinación entre instituciones para enfrentar la violencia armada en comunidades afectadas (12).