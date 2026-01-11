Masacre en El Carmen: Cinco personas es el saldo de un ataque armado en este cantón de Manabí

La tranquilidad de la parroquia rural Santa María se vio drásticamente interrumpida durante la tarde de este sábado. Los habitantes de la comunidad de Santa Teresa fueron testigos de un episodio de extrema violencia que ha generado una profunda preocupación en todo el cantón. Este hecho, que ya se califica como una lamentable masacre en El Carmen, provincia de Manabí, ocurrió en las inmediaciones de un reconocido centro de tolerancia del sector, donde varios ciudadanos se encontraban presentes al momento del ataque.

El incidente se registró aproximadamente a las 18h00, una hora en la que la afluencia de personas en estos establecimientos suele incrementarse. Según los primeros reportes, la masacre en El Carmen fue ejecutada de manera sorpresiva, dejando poco margen de reacción para quienes estaban en el sitio. La comunidad local permanece en estado de alerta ante la magnitud de este suceso violento que empaña la jornada del 10 de enero.

Detalles de la masacre registrada en El Carmen

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque fue perpetrado por sujetos armados que se movilizaban en un vehículo específico. Los atacantes llegaron al lugar a bordo de una camioneta, la cual utilizaron para aproximarse rápidamente al establecimiento. Una vez en el punto, los individuos iniciaron la masacre en El Carmen abriendo fuego de forma indiscriminada contra los presentes, sin que mediara palabra alguna entre los agresores y sus víctimas.

Tras ejecutar las ráfagas de disparos, los responsables de este acto violento emprendieron la huida con rumbo desconocido, aprovechando las vías de acceso de la zona rural. La rapidez del ataque y la posterior desaparición de los atacantes han dificultado las labores inmediatas de captura. La masacre en El Carmen ha motivado un despliegue operativo en las vías aledañas a la parroquia Santa María para intentar dar con el paradero de la camioneta involucrada.

Víctimas mortales plenamente identificadas

La Policía Nacional, tras arribar al sitio del suceso, confirmó que el balance de la masacre en El Carmen es de cinco personas fallecidas. Entre las víctimas que perdieron la vida de forma inmediata se encuentran tres hombres plenamente identificados por las autoridades policiales. Los nombres de los fallecidos corresponden a Miguel Ángel Lucio Tuárez, Miguel Ángel García Bravo y Álvaro Saltos, cuyos cuerpos quedaron en el lugar tras el violento asalto armado.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, las otras dos personas fallecidas aún no están identificadas oficialmente por los peritos forenses. Hasta el cierre de esta edición, se espera que los familiares se acerquen para realizar el reconocimiento legal correspondiente. La masacre en El Carmen ha dejado un vacío irreparable en las familias de los ciudadanos mencionados, quienes fueron sorprendidos por la ráfaga de proyectiles en el centro de tolerancia.

Protocolos de seguridad tras masacre en El Carmen

Además de las víctimas mortales, el reporte oficial indica que la masacre en El Carmen dejó como saldo a dos personas con heridas de gravedad. Estos ciudadanos recibieron los primeros auxilios y fueron trasladados de urgencia a distintas casas de salud para recibir atención especializada. Debido a la naturaleza del evento, las autoridades sanitarias y policiales activaron el denominado Código Plata, un protocolo de seguridad diseñado para situaciones de alto riesgo en entornos hospitalarios.

La implementación de este protocolo busca garantizar el resguardo y la protección policial tanto de los heridos como del personal médico que los asiste. Mientras se recuperan bajo estricta vigilancia, las investigaciones sobre la masacre en El Carmen continúan para determinar los motivos detrás de este atentado. El resguardo policial es una medida preventiva necesaria ante la posibilidad de nuevos incidentes relacionados con este violento ataque que ha conmocionado al sector de Santa Teresa.

Investigaciones en curso por la Policía Nacional

Las unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran trabajando en la recolección de indicios en la escena del crimen. Cada detalle encontrado en el centro de tolerancia de la parroquia Santa María es crucial para esclarecer cómo se desarrolló la masacre en El Carmen. Los agentes han tomado testimonios de los sobrevivientes y testigos presenciales para reconstruir la ruta de escape de la camioneta en la que se movilizaban los presuntos sicarios.

La falta de información sobre la identidad de los otros dos fallecidos mantiene a los investigadores trabajando en el cotejamiento de datos. La masacre en El Carmen representa uno de los eventos más sangrientos registrados en lo que va del año en este cantón manabita. Las autoridades han manifestado que no descansarán hasta obtener resultados concretos sobre los responsables de este ataque armado que ha dejado luto en la parroquia rural Santa María este sábado 10 de enero.